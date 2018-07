Daisy Osakue | promessa del disco | 4a miglior azzurra di sempre

Daisy Osakue - Martina : “Governo complice se non vede razzismo. Denunciamo miopia di Salvini e Di Maio” : “Non vede re il grave rischio che stiamo correndo dopo che si moltiplicano i casi di violenza sui migranti è un clamoroso errore. Il problema c’è, c’è una spirale razzista preoccupante che va riconosciuta e combattuta e un governo che non riconosce il problema diventa complice di questa spirale. Noi Denunciamo questa miopia da parte del governo di Salvini e Di Maio e di tutti quelli che rincorrono dichiarazioni a negare il ...

Daisy Osakue - Fico : “Anche il singolo episodio va condannato - lottiamo contro tutte le forme di intolleranza” : Il Presidente della Camera Roberto Fico a margine della tavola rotonda sul referendum per l’acqua pubblica, parla dell’aggressione di Daisy Osakue : “È un caso che è in mano alla magistratura. Decide il giudice e sta valutando l’aggravante. Se è motivato da razzismo monitoriamo tutto con molta attenzione, ma anche il singolo episodio va condannato . lottiamo qualsiasi forma d’intolleranza, che può esistere in minima ...

Daisy Osakue aggredita - 'volevano colpire ragazza di colore' : "L'hanno fatto apposta. Non volevano colpire me come Daisy, volevano colpire me come ragazza di colore". Parla così Daisy Osakue , l'atleta italiana di origini nigeriane aggredita a Moncalieri . "In ...