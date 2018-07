Daisy Osakue | campionessa azzurra di origine nigeriana | ferita in sospetto atto di

Lancio di uova da un’auto in corsa contro Daisy Osakue - stella azzurra del lancio del disco : uova in faccia, uno dei quali l’ha colpita proprio sulla tempia vicino all’occhio sinistro, mentre tornava a casa a tarda sera. Daisy Osakue, la promessa azzurra del lancio del disco è stata aggredita ieri sera a Moncalieri, intorno a mezzanotte e mezza, vicino a corso Trieste, dove abita con la famiglia....

Daisy Osakue - azzurra dell’atletica di origini nigeriane picchiata nella notte : la foto choc : L’atleta italiana di 22 anni è stata aggredita mentre tornava a casa a Moncalieri nella notte. Ha riportato una lesione alla cornea e dovrà essere operata per rimuovere un frammento di guscio dell'uovo. Enrico Mentana su Facebook: "Salvini, Di Maio, ma come si fa a dire che non c’è un aumento allarmante di episodi di intolleranza nei confronti dei neri?".Continua a leggere

