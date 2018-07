Daisy Osakue | azzurra dell' atletica di origini nigeriane picchiata nella notte | escluso

Daisy Osakue a Tagadà : "Cantare l'inno di Mameli è un sogno. La nostra nazionale è più matura dei nostri politici" :

L'aggressione all'atleta italiana Daisy Osakue : Una ragazza di colore di 22 anni della nazionale italiana di atletica leggera è stata aggredita nella notte a Moncalieri, alle porte di Torino, da un gruppo di persone che dai finestrini di un’automobile le hanno lanciato contro delle uova, colpendola al volto. La ragazza si chiama Daisy Osakue ed è primatista italiana under 23 di lancio del disco. Ha riportato una lesione della cornea e nelle prossime ore si ...

