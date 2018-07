Daisy Osakue | atleta italiana di colore | pestata nella notte a Torino

Atleta italiana Daisy Osakue picchiata a Moncalieri. A rischio la sua partecipazione agli Europei di Berlino : L' Atleta italiana Daisy Osakue è stata aggredita e picchiata nella notte da un gruppo di giovani a Moncalieri, in provincia di Torino, mentre tornava a casa. A denunciare l'episodio è Luca Paladini, attivista Lgbt.La discobola e pesista di origine sudafricana, 22 anni, è stata colpita al volto e ora sarebbe a rischio la sua partecipazione agli Europei di Berlino .Non si conoscono ancora i motivi dell'aggressione, ma non ...

Lancio del disco - Daisy Osakue trionfa nella Division II della NCAA con 59 - 15 a Charlotte : Daisy Osakue conquista la vittoria nella Division II della NCAA con 59,15 a Charlotte Chiusura in bellezza per la stagione oltreoceano di Daisy Osakue. La discobola azzurra festeggia il successo in finale nella Division II della NCAA con 59,15 a Charlotte, in Carolina del Nord (USA). Per la 22enne torinese della Sisport che studia alla Angelo State University è un altro Lancio che avvicina la barriera dei 60 metri: il terzo in carriera dopo il ...