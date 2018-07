Atletica - Alfio Giomi : “ Daisy Osakue sarà agli Europei. Aggressione folle e imbecille - azzurra esempio per i giovani” : Alfio Giomi ha accolto con dispiacere la notizia dell’ Aggressione subita da Daisy Osakue , colpita da un uovo nella serata di ieri. Un atto becero da parte di due uomini che, su un’automobile, hanno affiancato l’atleta e le hanno lanciato l’alimento in faccia. L’occhio sinistro della 22enne di origini nigeriane è risultato tumefatto e la piemontese ha temuto di dover rinunciare agli imminenti Europei anche se è già ...

Daisy Osakue - Salvini : 'Spero di incontrarla : emergenza razzismo? Non esiste' : 'Spero di incontrarla e vederla gareggiare il prima possibile', dice il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini augurando una veloce guarigione all'atleta Daisy Osakue , colpita da un uovo a ...

Chi è Daisy Osakue - promessa azzurra del lancio del disco - : Se a Berlino l'atleta nata da genitori nigeriani non gareggiasse, sarebbe una grave perdita per la squadra azzurra . Sua la migliore quarta prestazione italiana di sempre nel disco donne

Daisy Osakue - ATLETA AGGREDITA CON UN UOVO : “È RAZZISMO”/ Ultime notizie : “All'inizio pensavo fosse acido” : DAISY OSAKUE , ATLETA italiana AGGREDITA a Moncalieri: lesione alal cornea, dovrà essere operata per rimuovere un frammento di guscio di un UOVO . Ultime notizie , Mentana si indigna: “Merde!”(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 14:48:00 GMT)

Daisy Osakue aggredita : «Volevano colpire ragazza di colore». Salvini : «Nessuna emergenza razzismo» : Anche lui però ribadisce che nel nostro Paese non esiste alcuna escalation di episodi razzisti «L'Italia è un paese di grande rispetto per l'altro, di grande accoglienza» Tanti i commenti del mondo ...

Aggressione Daisy Osakue – Parla il presidente Giomi : “gesto imbecille e vigliacco” : Il duro sfogo di Alfio Giomi , presidente FIDAL, dopo l’ Aggressione all’atleta Daisy Osakue In riferimento a quanto accaduto la scorsa notte all’azzurra Daisy Osakue a Moncalieri (TO), ascoltato il racconto dell’atleta, e preso atto con ovvio sollievo delle sue buone condizioni generali di salute, il presidente FIDAL Alfio Giomi dichiara quanto segue: “ Daisy è stata vittima di una Aggressione che intendo definire nell’unico ...

Daisy Osakue - discobola azzurra aggredita con le uova per razzismo. Chi è la 22enne di origine nigeriana : palmares e prospettive : Daisy Osakue è purtroppo balzata agli onori della cronaca per una vergognosa aggressione di cui è rimasta vittima ieri sera. La 22enne è stata infatti colpita da un uovo lanciato da un uomo che si trovava su un’automobile, la foto del suo volto tumefatto ha fatto il giro del web e la nostra discobola rischia di saltare gli Europei 2018 di atletica leggera che si disputeranno a Berlino dal 6 al 12 agosto. L’ azzurra si trovava nella ...

Daisy Osakue ferita a un occhio : "Stavolta è stato razzismo" : "Ecco come mi hanno ridotto i miei aggressori. Nonostante questo penso che l'Italia sia un paese bellissimo ma sta prendendo piede una brutta "malattia" ovvero il razzismo. Grazie a tutti i messaggi ...

Atleta Daisy Osakue aggredita - Europei a rischio : ANSA, - TORINO, 30 LUG - Rischia di non partecipare agli Europei di atletica Daisy Osakue. La primatista italiana under 23 di lancio del disco, nata a Torino da genitori nigeriani, è stata colpita in ...