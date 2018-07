Daisy | la sinistra incolpa Salvini Ma lui | Non c' è un' emergenza razzismo

ilgiornale

(Di lunedì 30 luglio 2018) C'è il segretario del Pd Maurizio Martina che già sogna una grande mobilitazione a settembre per "rispondere al clima d'odio". "Non vedere il grave rischio che stiamo correndo, dopo che si moltiplicano i casi di violenza sui migranti - dice - è un clamoroso errore". I dem, in calo di consensi, cavalcano la vile aggressione aOsakue, l'atleta azzurra aggredita nella notte a Moncalieri da alcuni che l'hanno bersagliata con un fitto lancio di uova (video), per accusare Matteodi fomentare l'odio contro gli stranieri e armare i razzisti che vanno in giro a fare, per dirla con un termine coniato ad hoc da Repubblica, il "tiro al nero". È la nuova strategia della: montare l'immigrazione per provare a smontare i consensi del leader leghista.A montare il caso è stato Enrico Mentana. E lo ha fatto dal suo profilo Facebook, battendo persino le agenzie di stampa. ...