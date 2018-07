: #Daisy, Fidal: 'Dimostrerà quanto vale' - CyberNewsH24 : #Daisy, Fidal: 'Dimostrerà quanto vale' - TelevideoRai101 : Daisy, Fidal: 'Dimostrerà quanto vale' - LoreluiFede : RT @atleticaitalia: Il presidente FIDAL Alfio Giomi su quanto accaduto alla discobola azzurra #DaisyOsakue: 'Un'aggressione vigliacca. Dais… -

E'"una follia,un atto d'imbecillità assoluta. Maè fortissima dentro e agli Europei ci sarà, dimostrando tutta la sua forza d'animo". Il presidente della, Alfio Giomi, è scosso peraccaduto alla discobola. "In Italia ormai c'è un clima che porta a pensare a un atto di razzismo.Mi piace sottolineare che laè sempre in prima fila per l'integrazione e andremo avanti per la nostra strada. L' atletica italiana ha tra i suoi valori fondanti l'integrazione. Aanche la solidarietà della Juventus.(Di lunedì 30 luglio 2018)