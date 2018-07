agi

: Daisy: Fico, 'Il razzismo va combattuto sempre, senza se e senza ma' - Agenzia_Italia : Daisy: Fico, 'Il razzismo va combattuto sempre, senza se e senza ma' - francoxgreco : @Roberto_Fico @Montecitorio Nella storia, alle parole degli irresponsabili seguono sempre i gesti dei folli. L’Ital… - francoxgreco : @Roberto_Fico @Montecitorio Nella storia, alle parole degli irresponsabili seguono sempre i gesti dei folli. L’Ital… -

(Di lunedì 30 luglio 2018) "Anche se vi fosse un solo episodio di, andrebbese ema,. Credo che, al di là del fatto che vi siano o in questo momento più o meno episodi di, ilvada. In ogni caso eesitare mai un secondo". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto, interpellato a margine di un convegno sull'acqua pubblica, sui recenti episodi di intolleranza a sfondo xenofobo. "Anche un singolo episodio - ha proseguito - va condannato in modo potente, perché tutti dobbiamo combattere qualsiasi forma di intolleranza che può esistere, anche in minima parte nel nostro paese".