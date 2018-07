Daisy? Colpa sua Il post choc del piddino su Salvini | Finisce a testa

Daisy - la sinistra incolpa Salvini. Ma lui : "Non c'è un'emergenza razzismo" : C'è il segretario del Pd Maurizio Martina che già sogna una grande mobilitazione a settembre per "rispondere al clima d'odio". "Non vedere il grave rischio che stiamo correndo, dopo che si moltiplicano i casi di violenza sui migranti - dice - è un clamoroso errore". I dem, in calo di consensi, cavalcano la vile aggressione a Daisy Osakue, l'atleta azzurra aggredita nella notte a Moncalieri da alcuni che l'hanno bersagliata con un fitto lancio di ...