Da Tokyo a Mathilda | il sensual wob

(Di lunedì 30 luglio 2018) Le star sono d’accordo: il taglio del momento è ilwob. Bella Hadid, Zoey Deschanel e Vanessa Hudgens sono solo alcune delle celebrities che quest’estate hanno dato un taglio alle loro chiome e sfoggiano il caschetto con la frangetta. Ottimo per alleggerire il capello ed eliminare le punte rovinate, la chiave del successo di questo mix tra frangia e caschetto è la texture, spettinata e voluminosa che dà immediatamente un senso di fascino effortless, senza sforzo, tipico dello stile parisienne. A rendere questo taglio un vero e proprio trend della stagione, però, è stata l’attrice Ursula Corbero, l’interprete di, la rapinatricee, impulsiva e ribelle del telefilm in onda su Netflix di cui tutti parlano: La Casa di Papel o, in italiano, La Casa di Carta. Il caschetto dell’attrice è abbastanza corto, le arriva appena sopra le spalle, ed è ...