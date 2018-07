' Da Salvini parole inaccettabili sul razzismo' | così Martina del Pd

Salvini-Zilli - insulti e scontro «Mi ha mandato a fanc...». Lei : cambierei solo le parole : Voce inconfondibile, presenza sanremese ormai assidua e pure personaggio televisivo, Nina Zilli è sicuramente una delle cantanti più amate dal pubblico nazionalpopolare , e non, di questa stagione, ...

“Matteo Salvini? È Satana”. Parole di fuoco contro il leghista - un attacco durissimo : Continuano a non placarsi le polemiche intorno alla figura di Matteo Salvini, che continua a ricevere accuse da tutte le parti e rispondere prontamente per le rime, gli italiani divisi come sempre tra chi fa il tifo per il ministro dell’Interno e chi invece lo ritiene completamente inadeguato al ruolo. Dopo i tanti attacchi degli ultimi giorni, stavolta a scagliarsi contro il leader leghista è stata Famiglia Cristina, confermando ...

Delrio - gravi parole Salvini su Crimea : ANSA, - ROMA, 21 LUG - 'Quella della Crimea è stata una invasione, come l'Italia ha sempre sostenuto in tutte le sedi internazionali, oppure una annessione pacifica a seguito di un referendum come ...

Gentiloni : "Le parole di Salvini su Boeri fanno paura" : "Quando sento un importante ministro della Repubblica dire che se il presidente l'Inps dà dei dati con i quali lui non è d'accordo, dovrebbe candidarsi e fare politica, a me fa paura". Lo ha detto l'ex premier, Paolo Gentiloni, durante la presentazione di un libro al Maxxi di Roma. "Ho vissuto col presidente dell'Inps un anno e mezzo e vi assicuro che molti dei dati che dava non facevano certo il ...

“Durissimo”. Salvini - quel particolare (pesantissimo) sulla denuncia a Saviano. Il dettaglio che ha lasciato tutti senza parole : una querela che farà molto discutere : Non è stato Matteo Salvini a denunciare Roberto Saviano, ma il ministro degli Interni. Cambiamento sostanziale, seppur solo di forma, che sta a dimostrare tutto il peso politico che il leader della Lega vuole usare per effettuare un’operazione di questo genere. Il tutto su carta intestata del Viminale e presentata “in quanto ministro dell’Interno”. La denuncia, pubblicata integralmente dall’HuffPost, è stata depositata ...

Dl terremoto - Salvini : da parole a fatti anche su zone terremotate : Roma, 19 lug., askanews, - 'Ritenevo doveroso essere qua a ringraziare gli amici deputati e senatori che ci permettono di passare anche in questo campo da parole a fatti': così il segretario della ...

Open Arms verso la Spagna "dopo parole di Salvini" : La Ong ha deciso di non sbarcare in Italia la donna soccorsa martedì, unica sopravvissuta di un naufragio al largo delle coste della Libia

Migranti : un'altra nave con 40 senza approdo. E Open Arms vira verso Spagna - 'dopo parole Salvini' : L'Italia aveva offerto un porto ma la ong spagnola ha rifiutato. Intanto, da 5 giorni, naviga una cargo tunisina che ha raccolto extracomunitari alla deriva. Ma Malta, Tunisia e Italia rifiutano l'...

Migranti : Open Arms verso Spagna - "dopo parole Salvini" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti - Open Arms : “La donna ferita in Spagna. In Italia diversi fattori critici : il primo sono le parole di Matteo Salvini” : Open Arms trasporterà in Spagna la donna ferita nel naufragio al largo delle coste libiche, e i due cadaveri recuperati accanto a lei. Perché, spiega la Ong catalana, “approdare in un porto Italiano presenta molti fattori critici: il primo sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che ha definito bugie e insulti la nostra ricostruzione“. La scelta arriva dopo che l’Italia aveva assegnato il porto di Catania come ...

Migranti - Open Arms verso Spagna “dopo parole di Salvini” : Migranti, Open Arms verso Spagna “dopo parole di Salvini” Migranti, Open Arms verso Spagna “dopo parole di Salvini” Continua a leggere L'articolo Migranti, Open Arms verso Spagna “dopo parole di Salvini” proviene da NewsGo.

Migranti : Open Arms verso Spagna - 'dopo parole Salvini' : L'Italia aveva offerto un porto ma la ong ha rifiutato. - La nave Open Arms, che ieri a largo della Libia ha recuperato una donna ancora in vita e i cadaveri di un'altra donna e di un bambino sta ...

A Innsbruck Salvini raccoglie solo parole : "Aspetto i fatti. A fine luglio tiro le somme sull'Ue" : "A parole sono tutti d'accordo. E' il mio primo summit europeo, ne ho viste scorrere a fiumi di parole negli anni passati. Vediamo se saremo più fortunati...". Nemmeno l'asse sovranista con il tedesco Horst Seehofer e l'austriaco Herbert Kickl aiuta Matteo Salvini. Al termine di questo vertice informale dei ministri degli Interni dell'Ue, il leader leghista non ha alcun fatto concreto da sbandierare. Lo ammette anche lui in conferenza ...

Salvini tira somme debutto in Ue : ora le parole diventino fatti : Innsbruck, 12 lug., askanews, - 'Pienamente soddisfatto' degli esiti del consiglio informale di Innsbruck, Matteo Salvini attende 'entro poche settimane' che 'le parole diventino fatti', per dare ...