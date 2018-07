ilfattoquotidiano

: Cuore di papà: non ha i soldi per soddisfare i desideri della figlia, ma poi la sorprende così. Ecco come reagisce… - Cascavel47 : Cuore di papà: non ha i soldi per soddisfare i desideri della figlia, ma poi la sorprende così. Ecco come reagisce… - TutteLeNotizie : Cuore di papà: non ha i soldi per soddisfare i desideri della figlia, ma poi la sorprende… - claudiozanifd : Ed arriva quell'evento che ti colpisce al cuore, quello in cui non hai scenografie floreali da fare ma hai molta ad… -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Un padrePennsylvania per mantenere la famiglia fa tre lavori diversi e ha confessato alladi non riuscire a comprarle il vestito per il ballo del diploma. Quando però la ragazza lo viene a trovare al lavoro il padre si presenta con una busta al cui interno c’è l’abito tanto desiderato dalla. Lo stupore e la gioiaragazza per i sacrifici del padre e l’abbraccio dei due ha scaldato ildel web, rendendo il video subito virale. L'articolodi: non ha iper, ma poi lacosì. Ecco come reagisce la ragazza proviene da Il Fatto Quotidiano.