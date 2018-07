Cristiano Ronaldo | primo allenamento con la Juventus 200 tifosi alla Continassa per il

L’allenamento della Juventus nel segno di Cristiano Ronaldo : l’attesa estenuante dei tifosi [GALLERY] : Cristiano Ronaldo è ormai una vera e propria star a Torino, tutti ambiscono a vederlo dalla Continassa: il primo allenamento di CR7 dal punto di vista dei tifosi I tifosi aspettano e aspettano fuori dal campo di allenamento della Juventus, dove (insieme agli altri nazionali) si è allenato per la prima volta da giocatore bianconero Cristiano Ronaldo. CR7 è il più atteso alla Continassa dai supporter della squadra di Massimiliano Allegri, ...

Juventus - al via l'era Cristiano Ronaldo : Il primo giorno di scuola bianconera è arrivato. A due settimane dalla conferenza di presentazione, Cristiano Ronaldo ha vissuto oggi la tappa iniziale nel mondo Juventus. L'ora X è scattata alle 14.50 di lunedì 30 luglio: è allora che il fuoriclasse portoghese ha varcato le soglie del centro sportivo della Continassa, prima di spostarsi al J Medical per ...

VIDEO Cristiano Ronaldo inizia il primo allenamento con la Juventus! L’arrivo di CR7 alla Continassa : Folla in visibilio alla Continassa per il primo allenamento di Cristiano Ronaldo con la Juventus: circa 200 tifosi hanno aspettato il fenomeno portoghese nel centro di allenamento della società bianconera. CR7 ha incominciato il riscaldamento alle ore 15.00 insieme a Higuain, Dybala e altri compagni. Di seguito il VIDEO dell’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Continassa, pronto per il primo allenamento con la Juventus. Foto: ...

Rocco Siffredi rivelazioni choc su Cristiano Ronaldo : Rocco Siffredi fa delle rivelazioni choc riguardo il calciatore juvetino Cristiano Ronaldo. Durante un’intervista a La Zanzara, programma radiofonico, Siffredi ha dichiarato che Ronaldo prima di diventare una vera star si sarebbe intrattenuto in un locale di Jessica Rizzo. Rocco Siffredi ha un noto locale a Roma dove il giocatore avrebbe avuto un incontro: «Pensate che per andare a “concludere” un tipo come lui che gli cadono da tutti i ...

Un jet - sei jeep e la doppia villa : il primo giorno di Cristiano Ronaldo da juventino : «Yo estoy aquí». Il grido di battaglia di Cristiano Ronaldo apre ufficialmente una nuova epoca per la Juventus: se arriveranno nuovi successi – come sperano i tifosi – sarà il campo a rivelarlo, di sicuro però l’era-CR7 garantirà alla Vecchia Signora un’attenzione mediatica che poche volte ha avuto nei suoi oltre 120 anni di storia. Lo si è capito subito, guardando l’impennata del titolo in borsa ancor prima che l’acquisto del ...