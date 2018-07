Cristiano Ronaldo | primo allenamento alla Juve Video | ultime notizie | il look di CR7 nel

Juventus - Cristiano Ronaldo alla Continassa : ecco il primo allenamento in bianconero : Cristiano Ronaldo è arrivato al Juventus training center alla Continassa per sostenere il suo primo allenamento in maglia bianconera. Lo ha annunciato il club campione d'Italia su Twitter, dove ha ...

Cristiano Ronaldo ed il saluto in italiano : tifosi della Juventus scatenati [VIDEO] : La Juventus si prepara per l’inizio della prossima stagione, i bianconeri hanno piazzato un colpo clamoroso: l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è sbarcato a Torino nella giornata di ieri ed ora è pronto a mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri. Prime parole in italiano per il calciatore: “buonasera”, il saluto del nuovo calciatore bianconero, i tifosi sempre più scatenati. GUARDA IL VIDEO ...

Un jet - sei jeep e la doppia villa : il primo giorno di Cristiano Ronaldo da juventino : «Yo estoy aquí». Il grido di battaglia di Cristiano Ronaldo apre ufficialmente una nuova epoca per la Juventus: se arriveranno nuovi successi – come sperano i tifosi – sarà il campo a rivelarlo, di sicuro però l’era-CR7 garantirà alla Vecchia Signora un’attenzione mediatica che poche volte ha avuto nei suoi oltre 120 anni di storia. Lo si è capito subito, guardando l’impennata del titolo in borsa ancor prima che l’acquisto del ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - De Laurentiis avverte : “operazione pericolosa…” : Il Napoli si prepara ad essere protagonista nella prossima stagione, nelle prossime ore dovrebbe esserci nuovi colpi per Carlo Ancelotti. Nel frattempo il presidente De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano La Verità, l’argomento è stato Cristiano Ronaldo: “Ronaldo ha al suo fianco quello che è forse il più intelligenti dei procuratori sportivi. Ero stato con lui a colazione in Portogallo e in quei giorni ...

De Laurentiis show su Cristiano Ronaldo : la trattativa col Napoli - l’età che avanza ed i rischi per la Juventus : De Laurentiis ha parlato ancora una volta di Cristiano Ronaldo, svelando tutte le sue perplessità in merito all’affare messo a segno dalla Juventus De Laurentiis show su Cristiano Ronaldo, dalla trattativa col Napoli ai rischi per la Juventus nell’acquistare un calciatore in là con gli anni. “Ronaldo ha al suo fianco quello che è forse il più intelligenti dei procuratori sportivi. Ero stato con lui a colazione in ...

Allegri vara il nuovo modulo per “esaltare” Cristiano Ronaldo : nasce una Juventus da urlo! : La Juventus pronta per giocare una lunga stagione, con l’obiettivo mai negato di raggiungere il successo in Champions League Una stagione con ‘vista Champions League’ quella della Juventus che sta per iniziare. Sarà un’annata da sogno per i tifosi bianconeri che, con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, sono autorizzati a pensare in grande su ogni fronte. La grande estate di calciomercato non è ancora finita, con ...

Chievo - i biglietti per l’esordio di Cristiano Ronaldo : prezzi da 50 a 150 euro : L'attesa per l'esordio in Italia di Cristiano Ronaldo non manca. La prima a sfidare la Juventus del portoghese sarà il Chievo Verona. L'articolo Chievo, i biglietti per l’esordio di Cristiano Ronaldo: prezzi da 50 a 150 euro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cristiano Ronaldo ha trovato casa : doppia villa con piscina : TORINO - È arrivato nel tardo pomeriggio di domenica al terminal privato dell'aeroporto di Caselle con in braccio il figlio più piccolo: una maglietta bianca a maniche corte e degli occhiali scuri. ...