Cristiano Ronaldo ha trovato casa | doppia villa con piscina

Come Cristiano Ronaldo può spingere la Juve a fatturare mezzo miliardo : La rovesciata di Ronaldo contro la Juve in Champions League Vincere la Champions League e lo scudetto dei bilanci. L’affare Cristiano Ronaldo-Juventus viaggia su una doppia corsia. Quella sportiva, con l’ossessione della Signora di alzare la terza Champions League (manca dal 1996). E quella economica, con l’investimento più mastodontico della storia del calcio italiano. Ben 357 milioni di euro in quattro anni: 117 per il cartellino, comprensivo ...

Cristiano Ronaldo - inizia l'era Juventus : alle 15 il primo allenamento : TORINO - La grande attesa sta per finire. Ancora poche ore e Cristiano Ronaldo si allenerà per la prima volta a Torino, ore 15, , dove è sbarcato ieri in serata col suo jet privato. Questa volta per ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - oggi il primo allenamento. Orario d’inizio e come seguirlo dal vivo : oggi lunedì 30 luglio inizia ufficialmente l’avventura di Cristiano Ronaldo alla Juventus. In un caldo inizio settimana di mezza estate, il fenomeno portoghese comincerà a scaldare i motori in vista della prima estate: ieri è atterrato a Torino, ha preso possesso della sua nuova casa e oggi sarà finalmente in campo per il primo allenamento con la casacca bianconera. C’è grande attesa per il debutto di CR7 che oggi pomeriggio sarà ...

Cristiano Ronaldo a Torino – Due villette immerse nel verde : la nuova dimora di CR7 : Due villette immerse nel verde, piscina, solarium e tanto altro: Cristiano Ronaldo ha scelto la sua nuova dimora a Torino? Inizia a tutti gli effetti oggi la nuova avventura di Cristiano Ronaldo alla Juventus. A qualche settimana dalla presentazione ufficiale, l’attaccante portoghese è tornato ieri a Torino, dove oggi disputerà il suo primo allenamento in bianconero, insieme ai suoi nuovi compagni di squadra. In attesa della prima ...

Cristiano Ronaldo è arrivato a Torino - inizia l’avventura italiana : La grande attesa sta per finire. Ancora poche ore e Cristiano Ronaldo si allenerà per la prima volta a Torino, dove è sbarcato in serata col suo jet privato. Questa volta per restarci: dopo la toccata e fuga di due settimane fa per le visite mediche e la firma sul contratto, per il campione portoghese si tratta del primo vero contatto con la città....

Cristiano Ronaldo-Juventus - retroscena firmato Mijatovic : ecco il vero motivo dell’addio al Real Madrid : Perchè Cristiano Ronaldo ha lasciato il Real Madrid? Il retroscena firmato Mijatovic: rapporti tesi con il presidente Florentino Perez alla base dell’addio L’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus è stato giudicato il colpo del secolo. Ma fra i tanti discorsi relativi all’arrivo di CR7 in bianconero, in pochi si sono chiesti quali fossero i Reali motivi che abbiano portato il portoghese lontano da Madrid. Non solo una ...

Cristiano Ronaldo atterra a Torino con l'aereo privato : È sbarcato al terminal privato dell'aeroporto Caselle di Torino l'aereo con a bordo Cristiano Ronaldo. Il neo attaccante della Juventus, sbarcato con il figlio più piccolo fra le braccia, indossava ...

Cristiano Ronaldo - quando gioca la prima partita in Italia? Amichevole con la Juventus : data - programma - orario d’inizio e tv : Cristiano Ronaldo ha iniziato ufficialmente la propria avventura con la Juventus. Da lunedì 30 luglio si allena con la casacca bianconera, sta cercando di entrare rapidamente nelle dinamiche della squadra e vuole farsi trovare subito pronto per l’inizio della stagione. Il fenomeno portoghese, grande colpo del mercato estivo, è il pezzo pregiato dei Campioni d’Italia: uno dei migliori giocatori del mondo, vincitore di tre Champions ...

Cristiano Ronaldo : il primo allenamento con la Juventus. Data - programma - orario d’inizio : come vedere CR7 alla Continassa : Oggi Cristiano Ronaldo è atterrato a Torino e ha ufficialmente iniziato la sua avventura con la Juventus. Dopo la presentazione della scorsa settimana con tanto di conferenza stampa, oggi il fenomeno portoghese è arrivato nel capoluogo piemontese pronto per iniziare la stagione con i Campioni d’Italia. Domani lunedì 30 luglio è infatti in programma il primo allenamento di CR7 con la casacca bianconera: l’appuntamento è per la ...

Cristiano Ronaldo a Torino - inizia l’avventura con la Juventus : arriva anche Dybala [FOTO e VIDEO] : 1/28 Marco Alpozzi/LaPresse ...

