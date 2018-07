CR7 a Torino | pronta una casa da star

Torino : CR7 scende in campo E si prende la sua Juventus : E venne il giorno. Del primo allenamento di Cristiano Ronaldo a Torino. Con la maglia della Juventus. Oggi, alla Continassa tirata a lucido, in compagnia di alcuni compagni pure loro attesi alla ...

Cristiano Ronaldo a Torino – Due villette immerse nel verde : la nuova dimora di CR7 : Due villette immerse nel verde, piscina, solarium e tanto altro: Cristiano Ronaldo ha scelto la sua nuova dimora a Torino? Inizia a tutti gli effetti oggi la nuova avventura di Cristiano Ronaldo alla Juventus. A qualche settimana dalla presentazione ufficiale, l’attaccante portoghese è tornato ieri a Torino, dove oggi disputerà il suo primo allenamento in bianconero, insieme ai suoi nuovi compagni di squadra. In attesa della prima ...

CR7 atterrato a Torino : Cristiano Ronaldo e' risbarcato a Torino. Questa volta pero' l'asso portoghese, nuovo acquisto della Juventus, si fermera' in Italia. Da domani CR7 iniziera' gli allenamenti alla Continassa, centro ...

Juventus - Cristiano Ronaldo è atterrato a Torino : inizia l'era bianconera di CR7. VIDEO : ... spedizione che contempla la truppa sudamericana : parliamo infatti di Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín, Juan Cuadrado, Rodrigo Bentancur e Douglas Costa che hanno salutato la Coppa del Mondo dagli ...

Effetto Ronaldo : bodyguard e tifosi adoranti. La rockstar CR7 cambia il ritmo di Torino : Ora che è qui bisogna capire come si chiamerà perché in questa nuova vita Cristiano Ronaldo cambia il ritmo di Torino, la faccia della serie A, forse persino il Pil del Paese e pure il nome. ...

Ronaldo a Torino : inizia l'era di CR7 : Torino - C'è di che invidiare Aldo Dolcetti, nonostante l'interruzione anticipata della tourneé negli Stati Uniti. Perché il collaboratore tecnico di Massimiliano Allegri da domani dirigerà gli ...

Al via il CR7 show : vacanze finite - ed ecco la villa quasi pronta per lui a Torino : Lavori in corso a ritmi serrati, Cristiano Ronaldo arriverà domani Adesso non ci sono più dubbi. Il fenomeno portoghese ha scelto, e dopo settimane in cui il toto casa ha tenuto banco, con nomi su ...

La Lazio parte in salita : Napoli - poi Juve. La Roma comincia a Torino - CR7 a Verona. Derby Capitale il 30/9 : La nuova serie A ha preso forma. Negli studi milanesi di Sky si è composto il calendario della stagione 2018/2019. partenza choc per la Lazio che riceve il Napoli alla prima giornata e alla seconda fa ...

Torino - De Silvestri : 'Belotti è carico. CR7? Un bene per tutti' : "Lollo" non aveva mai segnato così tanto, ora è felice e punta a migliorarsi ancora, come raccontato in esclusiva su Sky Sport dal ritiro di Bormio. Lui, Mazzarri, il Torino e anche l'arrivo alla ...