Coverciano | i calciatori in attesa di collocazione impegnati nell’ultima settimana di

Al via l’ultima settimana di raduno a Coverciano per i calciatori svincolati : E’ iniziata a Coverciano la terza e ultima settimana di raduno per i ‘calciatori in attesa di collocazione’. Cominciato lo scorso 16 luglio, il ritiro, organizzato dall’Associazione italiana calciatori, terminera’ venerdi’ 3 agosto. L'articolo Al via l’ultima settimana di raduno a Coverciano per i calciatori svincolati sembra essere il primo su CalcioWeb.

Termina a Coverciano corso allenatori per ex calciatori professionisti : È Terminato oggi a coverciano il corso per allenatori ‘Speciale combinato Uefa B / Uefa A’, riservato ad ex calciatori professionisti, che ha visto riempire i banchi del centro tecnico federale di volti noti del calcio italiano e internazionale: dai campioni del Mondo nel 2006, Alberto Gilardino e Andrea Pirlo, all’ex attaccante di Fiorentina, Roma e Inter, Gabriel Omar Batistuta. ”Vengo a coverciano – ha ...

