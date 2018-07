Costretta a vivere rinchiusa in una stanza Salvata dalla Polizia Municipale

Sisma - delegazione Fdi a casa di Nonna Peppina : "Dopo terremoto Costretta a vivere in una roulotte" : Una delegazione di deputati-sindaci di Fratelli d'Italia guidata da Paolo Trancassini, sindaco di Leonessa e Francesco Acquaroli, già sindaco di Potenza Picena, si è recata nelle Marche per visitare i ...

Torino - anziana uccisa a martellate dal genero : da anni era Costretta a vivere a letto : Adele Crosetto , 84 anni , è morta oggi a Torino poche ore dopo il ricovero in ospedale per le ferite che il genero le ha causato prendendola a martellate . La vittima era stata portata al pronto ...

Anziana da anni Costretta a vivere a letto uccisa a martellate dal genero : Adele Crosetto , 84 anni , è morta oggi a Torino poche ore dopo il ricovero in ospedale per le ferite che il genero le ha causato prendendola a martellate . La vittima era stata portata al pronto ...

Torino - anziana uccisa a martellate dal genero : da anni era Costretta a vivere a letto : Adele Crosetto , 84 anni , è morta oggi a Torino poche ore dopo il ricovero in ospedale per le ferite che il genero le ha causato prendendola a martellate . La vittima era stata portata al pronto ...

"Mia figlia di 5 anni - disabile per l'asma - Costretta a vivere in una casa popolare con la muffa" : Da due anni Valentina Estasi lotta per garantire un futuro migliore a sua figlia. La bambina ha cinque anni ed è affetta da asma bronchiale poliallergico, certificata disabile e invalida, e Valentina non vuole più...