Cosa pensa Franca Leosini della bagarre sulla legittima difesa

Sondaggi : Cosa pensano gli italiani del governo Conte e chi sono i ministri più apprezzati : Il partito guidato da Matteo Salvini supera quello di Luigi Di Maio eper la prima volta nella sua storia si afferma come prima forza politica del paese. Secondo il Sondaggio condotto dall'istituto ...

Le Iene - Diletta Leotta sogna il posto di Ilary. E Mediaset Cosa ne pensa? : Diletta Leotta sogna Le Iene La carriera di Diletta Leotta va a gonfie vele. La conduttrice sportiva e presentatrice de Il contadino cerca moglie 4...

Chi è e Cosa pensa Vittorio Foa : da Trump a Putin fino a Salvini e ai Panama Papers : Dieci citazioni che sono più chiare di 10 pagine, per capire quale Rai potrebbe essere sotto la presidenza di Marcello Foa: una vita a "Il Giornale" ed ora blogger affermato. Soprattutto presso una parte dell'opinione pubblica italiana. "I sovranisti sono nel giusto e non ci fermerete" “Oggi possiamo dirlo: i sovranisti avevano ragione e non c’è insulto che riuscirà a fermarci, per una ...

F1 - Vettel in Ungheria senza pensare a Marchionne ed alla Germania : “penso che la Cosa Cosa migliore sia concentrarsi qui” : Vettel cancella la Germania: Sebastian, protagonista di uno dei venerdì migliori della stagione, parla della prima giornata di prove libere in Ungheria Un venerdì perfetto per la Ferrari di Vettel. Dopo il Gp di Germania, andato a finire nel peggiore dei modi per il tedesco della scuderia del cavallino, Sebastian pare volersi rifare nel weekend che lo vede protagonista sul circuito d’Ungheria. Dopo il primo giorno di prove libere, ...

MotoGp – Dal futuro di Pedrosa al potenziale di Lorenzo - Puig sincero : “Ducati? Non mi interessa Cosa pensassero” : Alberto Puig e il futuro della Honda: dall’idea di Pedrosa tester alle ambizioni con Jorge Lorenzo Ancora una settimana di vacanza per i piloti della MotoGp: il mondo a due ruote tornerà protagonista ad agosto per un mese di fuoco. Una brevissima pausa estiva quindi per ricaricare le energie e riordinare le idee prima della fase decisiva del campionato. Intanto, c’è chi guarda già al futuro e pensa a quello che si prospetta un ...

Tour de France – Attimi di paura per Damiano Caruso alla sedicesima tappa : “pensavo fosse successo qualCosa di grave” : Damiano Caruso del BMC Racing Team, dopo aver tagliato il traguardo della sedicesima tappa sui Pirenei, commenta ciò che è accaduto durante la frazione odierna La sedicesima tappa del Tour de France 2018 è stata caratterizzata da un imprevisto, che ha messo ko i ciclisti per qualche minuto al 29esimo chilometro della corsa. Durante la frazione, al via da Carcassonne e con arrivo a Bagnères-de-Luchon, che ha visto trionfare Julian ...

Cosa pensano gli italiani della presenza degli immigrati nelle singole città : L'Eurostat ha chiesto agli abitanti di 120 importanti città europee quanto fossero integrati gli immigrati e se la loro presenza fosse ritenuta un bene per la città. Le città italiane analizzate primeggiano per i pareri negativi, in particolare Roma per l'integrazione e Torino per l'effetto sulla città.Continua a leggere

Edoardo Ferrario : “Tanti comici moralisti. Pensare di dover insegnare qualCosa al pubblico è una sconfitta” : Dalla gavetta nei locali di Trastevere e San Lorenzo all'ingresso nella scuderia di Sabina Guzzanti. Poi la notorietà, soprattutto tra il pubblico più giovane, con la web-serie Esami, viaggio irriverente nel mondo universitario. Successivamente, la collaborazione con Serena Dandini, e ancora la partecipazione a Quelli che il calcio. Edoardo Ferrario, classe 1987, è ormai comico di culto nel panorama giovane romano. Da ...

Aida Nizar : una ragazza si fa un tatuaggio dedicato a lei - che risponde. Ecco le foto. Cosa ne pensate?? : Stamani una ragazza ha mostrato sul web il tatuaggio che ha dedicato ad Aida Nizar: “Adoro la mia vita Aida”. Ovviamente la fan della spagnola è stata massacrata sul web, lei però si è difesa così: “Nei suoi occhi rivedo me, lei è una donna forte. Lei ama la sua vita, ama il prossimo e ogni volta che io sono riuscita a vederla mi ha trasmesso una voglia immensa di vivere. Le critiche ci fanno diventare più forti e il sorriso sempre in faccia ...

Amadeus svela Cosa pensa di Gabriele Corsi a Reazione a catena : Reazione a catena con Gabriele Corsi: cosa pensa Amadeus? Dopo aver condotto dal 2014 al 2017 Reazione a catena, il gioco a premi dell’estate del primo canale della Tv di Stato, Amadeus ha rivelato di non seguirla più. Intervistato da LiberoQuotidiano, il noto conduttore non ha commentato la conduzione di Gabriele Corsi non perchè abbia qualcosa contro ma perchè non ama continuare a guardare programmi condotti un tempo da lui: ...

Riccardo Marcuzzo scatena il caos con un post critica sul Sud Italia - poi corre ai ripari…Cosa ne pensate? : Oggi, 19 luglio, Riccardo Marcuzzo è a Taormina dove terrà la sua unica data siciliana del tour al Teatro Antico, ma qualcosa deve essere andato storto dato che poco fa, su Instagram, si è scagliato contro l’organizzazione. Oggi, 19 luglio, Riccardo Marcuzzo è a Taormina dove terrà la sua unica data siciliana del tour al Teatro Antico, ma qualcosa deve essere andato storto dato che poco fa, su Instagram, si è scagliato contro ...

Sensori anti abbandono per bimbi - Toninelli : presto obbligatori in auto. Cosa ne pensate?? : Il piano del ministero dei Trasporti ha un costo di 100 euro, sui quali lo Stato potrebbe applicare l'Iva agevolata Potrebbe presto diventare obbligatorio un dispositivo da applicare al seggiolino per il trasporto dei bambini in auto, per evitare i drammi legati all’abbandono. L’annuncio arriva dal ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, che sottolinea la volontà di mettere mano al Codice della Strada, con un disegno di legge che ...

Temptation Island 2018/ Anticipazioni : in arrivo un nuovo falò - ecco Cosa ne pensano i personaggi famosi : Temptation Island 2018, ecco le nuove Anticipazioni in attesa della seconda puntata di lunedì sera: in arrivo un nuovo falò, ecco cosa ne pensano i personaggi famosi.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 06:01:00 GMT)

Andrea Damante svela : Cosa non rifarebbe? A chi pensa? Ritorno a UeD? : Andrea Damante: cosa non rifarebbe? A chi sta pensando in questo momento (pare non a Giulia)? Ritorno a Uomini e Donne? Tutte le risposte del deejay veronese Come sta Andrea Damante? E con Giulia De Lellis quando arriverà la definitiva ri-unione? Ma poi, questo benedetto Ritorno in love ci sarà oppure no? In questi mesi […] L'articolo Andrea Damante svela: cosa non rifarebbe? A chi pensa? Ritorno a UeD? proviene da Gossip e Tv.