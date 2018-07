Corona beccato con un' altra | ecco chi è la ragazza misteriosa

Corona beccato con un'altra in discoteca : "Si toccavano". L'ira della Provvedi : Silvia Provvedi e Fabrizio Corona si trovano in vacanza a Formentera con amici e con la sorella della cantante. Ma questo week end alla fidanzata dell'ex re dei paparazzi ha lasciato l'amaro in bocca. ...

