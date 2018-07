Coppa Italia | Monopoli-Piacenza 6-4 dcr | foto | - Magazine Pragma

Squalificati Coppa Italia - le decisioni del giudice sportivo : Squalificati Coppa Italia – Il giudice sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 30 luglio 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: a) SOCIETA’ Ammenda di € 500,00 : alla Soc. MATELICA a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS, perché il proprio allenatore, benché squalificato ...

Coppa Italia 2019/ Le partite del secondo turno : COPPA ITALIA, tutti gli accoppiamenti del secondo turno ad eliminazione diretta. Entrano in gioco le squadre di B, in campo nel weekend di sabato 4 e domenica 5 agosto(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 04:50:00 GMT)

Coppa Italia 2018-2019 : giocato il primo turno - tutti i risultati e il tabellone. Out Alessandria - passano Monza e Vicenza : Oggi si è disputato il primo turno della Coppa Italia 2018-2019 a cui hanno partecipato formazioni di Serie C e D. Le 18 vincitrici si sono così qualificate al secondo turno dove entrano in tabellone anche le squadre di Serie B. Si gioca sempre su partita secca, le 8 teste di serie (Juventus, Napoli, Roma, Inter, Lazio, Milan, Atalana, Fiorentina) entreranno in gioco soltanto agli ottavi di finale. Spicca la sconfitta dell’Alessandria che ...

Risultati Coppa Italia - dominio del Catania e passaggio del turno : bene anche Siena e Trapani : Risultati Coppa Italia – Si è concluso un turno molto importante valido per la Coppa Italia, importanti indicazioni per il proseguo della competizione. Colpo del Rezzano che ha vinto contro il Renate, bene anche la Viterbese che ha avuto la meglio del Rende. Super prestazione del Catania, dominio contro il Como , successo ai rigori per il Monopoli contro il Piacenza. Ok il Siena contro la Sicula Leonzio, supera il turno anche il ...

RISULTATI Coppa Italia / Diretta gol live score : Catania e Trapani avanti - Carrarese eliminata! (1^ turno) : RISULTATI COPPA ITALIA, Diretta gol live score del primo turno: Catania, Trapani, Siena e Vicenza rispettano il pronostico e si qualificano, colpi esterni per il Rezzato e l'Imolese(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 22:16:00 GMT)

Tabellone Coppa Italia 2018-2019 : calendario - programma date e tutti i risultati : La Coppa Italia 2018-2019 si disputerà come sempre seguendo un Tabellone a eliminazione diretta partendo dal primo turno a cui partecipano formazioni di Serie D e Serie C. Poi tra secondo e terzo turno subentrano anche le squadre di Serie B seguite da quelle di Serie A. Le otto teste di serie entreranno in Tabellone agli ottavi di finale: Juventus, Napoli, Roma, Inter, Lazio, Milan, Atalanta, Fiorentina partiranno più avanti nella competizione. ...

Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score - 1^ turno : colpo Rezzato - Pordenone all'ultimo respiro! : Risultati Coppa Italia, Diretta gol live score del primo turno: domenica 29 luglio si giocano le 17 partite che completano questa prima fase del torneo, in campo squadre di Serie C e Serie D(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 20:14:00 GMT)

De Laurentiis - ci risiamo : “la Lega è incapace - fa schifo - guardate la Coppa Italia…” : De Laurentiis col coltello tra i denti contro la Lega, stavolta nel mirino del presidente del Napoli sono finiti i calendari di Coppa Italia “Questa è l’ultima grande affermazione dell’incapacità professionale della Lega, di chi pensa queste stupidaggini. Se giochiamo l’ultima partita dell’anno il 29 dicembre con tanti giocatori che partono per il Sudamerica. Come è possibile giocare subito al rientro dal ...

Lecce - oggi il rientro dal Terminillo : pokerissimo nell'ultima amichevole del ritiro. Stesera il nome dell'avversario in Coppa Italia : Dopo due settimane esatte, il Lecce conclude il suo ritiro precampionato. Questa mattina, infatti, la comitiva giallorossa sosterrà l'ultimo allenamento al fresco del monte Terminillo , in provincia ...

Calcio - Coppa Italia Tim. Tutto pronto per Sambenedettese-Sanremese : al "Riviera delle Palme" ci si gioca la qualificazione - ore 18.30 - : Potrete seguire il match tra Sambenedettese e Sanremese LIVE nella nostra web cronaca con aggiornamenti in tempo reale. Sanremese , probabile formazione, : Manis; Bregliano, Castaldo, Videtta, ...