Conte alla Casa Bianca alle prese con il pragmatismo del presidente Trump : ROMA Dai dazi alla Russia, passando per la Tap e gli F35. Le affinità ideologiche tra il presidente americano Donald Trump e Giuseppe Conte sono molte. Anche perché Trump non fa distinzioni tra Matteo ...

Trump incontra Conte : Gli Usa riconoscono la leadership italiana in Libia : Il governo italiano ha ottenuto il via libera di Donald Trum per la creazione di una cabina di regia italo-americana per tentare di stabilizzare la Libia. Un'inziativa in cui Roma avrebbe un ruolo di ...

Trump : Conte sta facendo un lavoro fantastico. Ok alla cabina di regia Italia-Usa per la Libia : Italia e Stati Uniti lavoreranno insieme per stabilizzare la Libia, anche nell’interesse del popolo libico. E’ quanto si apprende da fonti di governo al termine dell’incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente Usa Donald Trump. L’incontro «è andato molto bene» e si creerà una sorta di regia strategica Italia-Usa per quel...

Migranti - Trump a Conte : “Un lavoro fantastico. Altri Paesi Ue prendano esempio da vostra gestione dei confini” : D’accordo con il lavoro dell’Italia sull’immigrazione. Un modus operandi, in particolare quello sui confini, che l’Europa dovrebbe prendere ad esempio. Donald Trump ha accolto il premier Giuseppe Conte alla Casa Bianca lodando il “lavoro fantastico” che secondo il presidente degli Stati Uniti sta portando avanti. In particolare, il tycoon si è detto “molto d’accordo con quello che state facendo ...