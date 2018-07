Conte vola da Trump negli UsaPatto sulla Libia anti-Macron

Conte vola da Trump - a proporsi come mediatore : Giuseppe Conte il 'mediatore'. Il presidente del Consiglio si prepara all’incontro con il presidente Usa, Donald Trump, nel ruolo che già si è conquistato tra i suoi nei difficili equilibri del governo M5s-Lega. Un premier mediatore, in questo caso, nei rapporti tra gli Stati Uniti e la Europa. Conte, infatti, vola a Washington consapevole del ruolo che l’Italia ha come attore essenziale per rafforzare il ...

Conte vola a Washington da Trump : al centro dell'incontro i dossier Nato e i dazi. E il nodo sul Tap : Il governo gialloverde è consapevole di avere alla Casa Bianca un valido alleato. Inoltre, Giuseppe Conte sa di poter svolgere al meglio il ruolo di interlocutore privilegiato nei rapporti altalenanti tra l'America di Donald Trump e l'Unione europea, rilanciando l'Italia come protagonista essenziale per rafforzare il dialogo e la cooperazione tra gli Usa e Bruxelles.Alla vigilia della sua prima visita ufficiale nella capitale americana, ...

Giffoni Film Festival - Siani : 'Torno a Napoli per una favola Contemporanea' : "A Napoli ci fermeremo un po', almeno 3-4 settimane, e sono felice di annunciare che molto probabilmente gireremo anche nella Città della Scienza". "Napoli oggi è viva, batte, è una citta' che ha ...

Mondiali Russia 2018 - l’inContenibile Francia vola in semifinale : crolla l’Uruguay - orfano di Cavani e vittima di Muslera : Mondiali Russia 2018, Francia in semifinale dopo un incontro perfetto contro l’Uruguay, adesso attende la vincente della gara tra Belgio e Brasile Mondiali Russia 2018, la Francia è la prima semifinalista della competizione. I “galletti” di Deschamps hanno superato l’Uruguay in maniera netta, convincente, mostrandosi una delle squadre più forti di questo Mondiale. Una gara quasi perfetta da parte di Griezmann e ...

Conte vola a Berlino : "Reddito di cittadinanza cruciale". Merkel : "Pronti a collaborare" : "L'Italia farà pesare la sua voce per orientare i fondi europei verso misure di sostegno a favore dell'inclusione sociale come il Reddito di cittadinanza". Secondo fonti di Palazzo Chigi citate da AdnKronos, il viaggio a...

Migranti - Conte vola da Macron : ultima trattativa per cambiare l'accordo di Dublino : Qualche giorno fa lo scontro con Malta, ieri quello con la Francia di Macron. Parole ruvide quelle del presidente francese che, incalzato dai suoi parlamentari, ha giudicato la decisione italiana di ...

Buone notizie - Conte prende l’aereo di Stato e non vola con Ryanair : Roma. Dopo anni e anni di demagogia grillina un tanto al chilo sui “voli blu”, Giuseppe Conte è volato al G7 in Quebec con il mezzo adeguato per un presidente del Consiglio: l’areo di Stato. Naturalmente, precisano i Cinque stelle in una nota inviata alle agenzie giovedì 7 giugno, Conte è Stato “cos

«No ad aumento Iva» Conte vola in Canada : Quindi ha tenuto banco ancora l'economia. All'assemblea di Confcommercio Luigi Di Maio rassicura: «Avete la mia parola che l'Iva non aumenterà e le clausole di salvaguardia saranno disinnescate». Una ...

G7 - Conte vola in Canada con un aereo di Stato. M5s : “Non è l’Airbus di Renzi” : Il primo viaggio istituzionale di Giuseppe Conte è con un aereo di Stato. Il “volo blu”, diretto al G7 di Charlevoix, in Quebec, è decollato alle 19 da Roma. Per la sua trasferta in Canada, quindi, il neo presidente del Consiglio non ha utilizzato un volo di linea, tema sul quale negli scorsi anni sono state vibranti le polemiche dei Cinque Stelle. Ma, precisano i pentastellati all’Ansa, non si tratta del Airbus A340, aereo ...

Spread giù - Milano vola con le banche Il governo Conte rassicura i mercati : La Borsa di Milano ha aperto in netto rialzo con il Ftse Mib a +2,22% a quota 22.265 punti nel giorno in cui 'nasce' il governo Lega-M5s con il giuramento al Quirinale di premier e ministri. In linea l'All Share con un +2,35% . Lo Spread Btp/Bund in avvio arretra a 225 punti dai 240 della chiusura di ieri, con il rendimento del decennale italiano che arretra al 2,52%. Segui su affaritaliani.it

Spread giù - vola Piazza Affari Conte rassicura i mercati Banche e finanziari in rialzo : La Borsa di Milano ha aperto in netto rialzo con il Ftse Mib a +2,22% a quota 22.265 punti nel giorno in cui 'nasce' il governo Lega-M5s con il giuramento al Quirinale di premier e ministri. In linea l'All Share con un +2,35% . Lo Spread Btp/Bund in avvio arretra a 225 punti dai 240 della chiusura di ieri, con il rendimento del decennale italiano che arretra al 2,52%. Segui su Affaritaliani.it

Governo M5s-Lega - diretta – Conte ha rimesso il mandato. Mattarella : “Non ho ostacolato il governo - l’ho agevolato. Ma prospettiva di uscire da euro mette a rischio i risparmi degli italiani” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha rimesso il mandato ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E’ il fallimento del capo di un possibile governo sostenuto da M5s e Lega. E’ l’esito dello scontro istituzionale senza precedenti tra il capo dello Stato e i due partiti che si è consumato quasi esclusivamente su un nome, quello di Paolo Savona, l’economista indicato dalla Lega per il ruolo di ...