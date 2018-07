Conte ha telefonato a Daisy Osakue : “Non c’è stata matrice razzista nell’aggressione” : Il premier Conte ha telefonato dall'ambasciata italiana a Washington all'atleta aggredita ieri sera a Moncalieri: "Ho avuto una comunicazione telefonica con Daisy: le ho espresso la solidarietà mia e del governo. Un gesto inqualificabile, le ho augurato di poter riprendere subito la sua disciplina, spero tante medaglie alle Olimpiadi".Continua a leggere

Daisy Osakue - Spadafora : “Razzismo - basta slogan e spauracchi”. Conte le telefona da Washington : “Ti sono vicino” : La linea di Salvini resta la stessa: nessuna emergenza razzismo, definita una “sciocchezza“, semmai – ricorda – “in tre giorni sono stati arrestati 95 immigrati”. Ma il resto del governo non sembra sulla stessa frequenza. Anzi. Da una parte c’è l’altro vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che sottolinea che “il tema del razzismo va affrontato senza strumentalizzazioni. Se si usano ...

Svuotato il barcone : 442 su navi militari - 8 a Lampedusa. Telefonata Salvini-Conte : Erano in viaggio verso la Sicilia: sono stati portati trasbordati sulla «Monte Sperone» della Gdf e sulla «Protector» che opera per Frontex. Secondo fonti del Corriere la decisione di dove destinare le navi è bloccata perché la decisione spetterebbe a Salvini

Mattarella e la telefonata al premier Conte sulla Diciotti : Roma, 13 lug., askanews, - La telefonata ieri sera tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Giuseppe Conte, dalla quale è poi scaturita la decisione del presidente del ...

Diciotti - Mattarella sblocca lo sbarco con una telefonata a Conte : "stupore" di Salvini : Decisivo il ruolo di Sergio Mattarella, si sblocca grazie a Quirinale e Palazzo Chigi lo stallo. La nota del Presidente del Consiglio arriva in serata: "Sta per iniziare lo sbarco dei migranti che sono a bordo della...

Migranti - nave Diciotti nel porto di Trapani. Salvini : non autorizzo lo sbarco. Mattarella telefona a Conte : La nave Diciotti è arrivata nel porto di Trapani ma Salvini non ha dato il via libera allo sbarco: 'Io non voglio farmi prendere in giro. Finché non c'è chiarezza su quanto accaduto io non autorizzo ...

Nave Diciotti ancora bloccata a Trapani E Mattarella telefona a Conte - Video : Mattarella si informa su Nave, sente Conte. Dopo vari rinvii l’imbarcazione della Guardia Costiera italiana con a bordo 67 migranti è in Italia. E si profila una denuncia per due dei migranti a bordo per minacce e violenza privata

La telefonata a Di Maio : Conte e lo scontro con Salvini - retroscena caldo : Era tornato in albergo convinto di avere tra le mani il documento del trionfo, Giuseppe Conte . Invece il premier, dopo riposino e doccia veloce, si è trovato di fronte al bombardamento di Matteo ...

Libia - telefonata Conte-Sarraj per cooperazione su migranti : Il premier libico Fayez Al Sarraj "ha ricevuto una telefonata" del presidente del Consiglio Giuseppe Conte per un colloquio che ha riguardato "gli ultimi sviluppi della situazione politica in Libia, le relazioni bilaterali e i mezzi per sviluppare la cooperazione fra i due Paesi amici", tra l'altro nella lotta all'emigrazione clandestina. Lo riferisce l'ufficio stampa di Sarraj,...

Migranti - scontro con Malta sulla Lifeline. Telefonata di Conte al leader libico Sarraj : La Valletta: «Non competenti. Soccorsi gestiti dal Coordinamento italiano, con le autorità della Libia che si sono assunte la responsabilità dei salvataggi». Toninelli (Infrasttrutture):?«Malta disumana, specchio dell’Europa». Telefonata tra il presidente del consiglio Conte e il premier libico: esaminata una serie di dossier di interesse comune e il tema dell'immigrazione clandestina...

Migranti - telefonata Merkel-Conte 'Bozza Ue sarà accantonata'. Scontro Macron-Di Maio. E scoppia il caso Lifeline : ROMA. Uno Scontro permanente, quello tra Matteo Salvini e le Ong impegnate nel salvataggio di Migranti al largo delle coste libiche. Oggi va in scena un nuovo attacco, contro l'Ong Lifeline. Sul piano ...

Migranti - telefonata Merkel-Conte 'Bozza Ue sarà accantonata'. Salvini attacca la Ong Lifeline. Toninelli la nave sarà sequestrata : ROMA. Uno scontro permanente, quello tra Matteo Salvini e le Ong impegnate nel salvataggio di Migranti al largo delle coste libiche. Oggi va in scena un nuovo attacco, contro l'olandese Lifeline. ...