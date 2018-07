Conte ricevuto da Trump alla Casa Bianca

Conte ricevuto all’Eliseo : calorosa stretta di mano con Macron : Conte ricevuto all’Eliseo: calorosa stretta di mano con Macron Conte ricevuto all’Eliseo: calorosa stretta di mano con Macron Continua a leggere L'articolo Conte ricevuto all’Eliseo: calorosa stretta di mano con Macron proviene da NewsGo.

Conte ha ricevuto l’incarico - di nuovo : E ha già presentato la lista dei ministri al presidente della Repubblica, il suo governo giurerà domattina alle 11: tutte le notizie, man mano che arrivano The post Conte ha ricevuto l’incarico, di nuovo appeared first on Il Post.

Governo - Conte alle 19 al Quirinale. Di Maio ricevuto da Mattarella | : Il premier incaricato ha lasciato la sua abitazione a bordo di un taxi e in serata salirà da Mattarella con la lista dei ministri. Resta il nodo Savona. Il candidato all'Economia spiega: voglio un'Europa più forte, diversa e più equa . Salvini: "Chi si ferma è perduto"

Giuseppe Conte sarà ricevuto dal presidente della Repubblica oggi alle 19 : Giuseppe Conte, il candidato presidente del Consiglio sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle, sarà ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi alle 19. Conte mercoledì ha ricevuto l’incarico dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e in questi giorni The post Giuseppe Conte sarà ricevuto dal presidente della Repubblica oggi alle 19 appeared first on Il Post.