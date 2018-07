Conte | noi facilitatori rapporti Usa-Ue

Giuseppe Conte : “Tria con noi - ok Euro e Nato”/ Intervista del Premier : “Trump vuole aiutare l’Italia” : Giuseppe Conte: “Tria non si discute, non lasciamo l’Euro e la Nato”. Intervista del Premier al Corriere della Sera; toccati diversi argomenti, a cominciare dalla questione economica(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 09:51:00 GMT)

Barbara Lezzi Contestata dai No Tap : 'Vergognati - eri con noi' : E' stata duramente contesta Barbara Lezzi , ministro per il Sud dei 5 stelle, da un gruppo di esponenti del Movimento No Tap, contrario alla costruzione del gasdotto transadriatico, nell'ateneo di ...

Lecce - ministra Lezzi Contestata dai No Tap : "Combattevi il gasdotto con noi - ora ci tradisci" : La ministra per il Sud stava partecipando a un incontro all'Università e aveva portato con lei il figlio di 3 anni. Ma la presenza del piccolo non le ha evitato la contestazione

'Vergognati - eri con noi' - Lezzi Contestata dai no Tap : Lecce, 20 lug. , Adnkronos, La ministra per il Sud, Barbara Lezzi, esponente del Movimento 5 Stelle, salentina, è stata contestata da un gruppo di esponenti del Movimento No Tap, contrario alla ...

“Vergognati - eri con noi” - Lezzi Contestata dai no Tap : Lecce, 20 lug. (Adnkronos) – La ministra per il Sud, Barbara Lezzi, esponente del Movimento 5 Stelle, salentina, è stata contestata da un gruppo di esponenti del Movimento No Tap, contrario alla costruzione del gasdotto transadriatico, nell’Ateneo di Lecce al termine di un incontro dell’esponente di governo con i precari dell’Università. “La ringraziamo vivamente, grazie del tradimento che ci ha fatto”, hanno ...

"Vergognati - eri con noi" - Lezzi Contestata dai no Tap : Lecce, 20 lug. (Adnkronos) - La ministra per il Sud, Barbara Lezzi, esponente del Movimento 5 Stelle, salentina, è stata contestata da un gruppo di esponenti del Movimento No Tap, contrario alla costruzione del gasdotto transadriatico, nell’Ateneo di Lecce al termine di un incontro dell’esponente di

Fiorella Mannoia - il segreto svelato dal Corriere : sta con Conte - ma contro Salvini : Fermo restando che il mio dissenso sulla politica di Salvini in questi anni non l'ho mai taciuto', aveva scritto su Twitter togliendosi così dall'elenco degli artisti anti-governo.

Cedolino NoiPA luglio 2018 : data accredito e Contenuti : A breve il Cedolino NoiPA relativo al mese di luglio sarà caricato sulla piattaforma. I dipendenti della PA potranno finalmente conoscere l’ammontare dello stipendio. L’esigibilità, sarà come tutti i mesi il giorno 23. Ma si sa già che l’importo dello stipendio potrà variare in base ai conguagli Irpef. La variazione, però, potrebbe non essere per […] L'articolo Cedolino NoiPA luglio 2018: data accredito e contenuti ...

Serie A Bologna - Mbaye : «Contento dell'arrivo di Ronaldo - ma pensiamo a noi stessi» : Bologna - Ibrahima Mbaye è carico per un'altra stagione con la maglia del Bologna : il difensore senegalese, arrivato nel gennaio 2015, ha commentato ai microfoni rossoblu gli ultimi acquisti felsinei:...

Conte - da noi niente nuove spese per Nato : ANSA, - ROMA, 12 LUG - "L'Italia ha ereditato degli impegni di spesa per quanto riguarda il contributo alla Nato che noi non abbiamo alterato. Quindi non c'è nessuna spesa aggiuntiva". Lo ha detto il ...

Conte - da noi niente nuove spese per Nato : ANSA, - ROMA, 12 LUG - "L'Italia ha ereditato degli impegni di spesa per quanto riguarda il contributo alla Nato che noi non abbiamo alterato. Quindi non c'è nessuna spesa aggiuntiva". Lo ha detto il ...

Salvini a Conte : noi no al posto libici : 9.25 "La Guardia costiera italiana non può sostituirsi a quella libica, soprattutto se i colleghi africani sono già entrati in azione". E' questo il "problema politico" posto dal ministro dell'Interno Salvini al premier Conte, al vicepremier Di Maio e al ministro Toninelli sulla vicenda dei migranti soccorsi dalla Vos Thalassa in acque libiche mentre stava intervendo la Guardia Costiera libica.I migranti sono poi stati trasferiti sulla nave ...

Giorgio Battistelli : 'Noi compositori Contemporanei - visionari e utopisti' : 'All'estero, i sovrintendenti o i direttori artistici dei teatri leggono la musica. In Italia, tranne poche eccezioni, i bilanci'. Giorgio Battistelli, compositore romano, 65 anni, autore di oltre 30 ...

Amore Criminale - Veronica Pivetti a Blogo : "Confermata per la nuova edizione. Tema che merita spazio dedicato - noi non siamo come i Contenitori" : Una conduzione pacata, rispettosa delle storie raccontate, non forzata ma emotiva: così Veronica Pivetti è riuscita a conquistare l'affezionato pubblico di Amore Criminale, lo storico programma di Raitre in onda da undici anni. La Pivetti, nota soprattutto per i suoi ruoli da commedia ed, in tv, per essere la protagonista curiosa ed attenta di Provaci ancora Prof!, è stata riconfermata al timone del programma ideato da Matilde D'Errico, ...