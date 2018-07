Conte negli Usa | con Trump cerca ccabina di regia per la Libia

Conte vola da Trump negli UsaPatto sulla Libia (anti-Macron) : Conte da Trump per un patto sulla Libia: "Cabina di regia comune Italia-Usa". Obiettivo: contrastare le mire geopolitiche del presidente francese Segui su affaritaliani.it

Conte giunto negli Usa - oggi vedrà Trump : 2.10 Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte è atterrato a Washington, dove nella mattina di oggi, lunedì, incontrerà alla Casa Bianca il presidente americano, Donald Trump. Si tratta della prima visita ufficiale negli Usa sia per il premier, sia per il governo giallo-verde che rappresenta Tra i temi sul tavolo, oltre alle questioni di politica internazionale,come i rapporti con la Ue,si discuterà dei dossier energetici come le forniture ...

Conte dichiara studi negli Usa - ma alla New York University non risultano : Il curriculum del giurista, indicato da M5s e Lega come premier, riporta un "perfezionamento" degli studi compiuto dal 2008 al 2012. Ma all'Università non risulta.

Conte e la specializzazione alla New York University Il Nyt : non risulta negli archivi : Nel curriculum del premier indicato da Lega e M5S si legge di aggiornamenti all'università americana. Secondo il corrispondente dall'Italia però il suo nome non è presente negli archivi dell'ateneo