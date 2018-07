Conte negli Usa per incontrare Trump : Libia e dazi al centro delle richieste italiane : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è negli Stati Uniti dove incontrerà il presidente statunitense Donald Trump. Conte chiederà all'alleato oltreoceano sostegno sulla Conferenza sulla Libia, un appoggio per una cabina di regia permanente per il Mediterraneo e garanzie per quanto riguarda le aziende italiane sul tema dei dazi e degli scambi commerciali.Continua a leggere

Conte incontra Trump. Ecco di cosa parleranno : Il premier Giuseppe Conte vola da Trump. In agenda, i dazi commerciali, argomento spinoso nei rapporti con la Ue che è stato al centro anche dell’incontro tra il presidente americano e Jean-Claude Juncker. Dal G7 a Malbaie, in Canada, il termometro dei rapporti bilaterali è buono e Conte potrà nell’incontro in programma alle 12 (18 ora italiana) perfezionare l’asse con Washington assumendo un ruolo di mediazione tra gli Usa e ...

Conte a Washington incontra Trump : sul tavolo Libia e dazi commerciali : Sono principalmente due i temi sul tavolo nel vertice: la questione Libia e la politica sui dazi. Sul primo punto, Conte punta a ottenere il sostegno di Trump per istituire una 'cabina di regia ...

Giuseppe Conte alla Casa Bianca per incontrare Trump : Nel pomeriggio di ieri il Premier Giuseppe Conte ha annunciato la sua partenza per Washington con questo post:"Sto per partire per Washington assieme ai miei collaboratori e al mio staff. Domani incontrerò il Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump per un confronto con lui su varie tematiche che riguardano i nostri paesi. Come potete immaginare sarà un appuntamento molto importante. Non mancherò di aggiornarvi tempestivamente sugli ...

Il premier Conte arriva a Washington per incontrare Donald Trump : ... dalla partita sui dazi commerciali a quella delicatissima della realizzazione della Tap, il gasdotto che in Italia qualcuno vorrebbe far diventare una sorta di merce di scambio politica per bloccare ...

Il premier Conte incontra Donald Trump - ecco di cosa parleranno : (Foto: Lapresse) Il premier Giuseppe Conte incontrerà alle 12:00 (le 18:00 in Italia) di lunedì 30 luglio il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alla Casa Bianca. Dopo la classica firma del Libro degli ospiti, Trump aprirà la porta dello Studio ovale a Conte per il colloquio previsto e, verso le 14:00 (le 22:00 italiane) ci sarà una conferenza stampa. Prende così corpo l’invito che Trump aveva rivolto a Conte lo scorso 9 giugno, ...

Conte a sant'Egidio incontra comunità : ANSA, - ROMA, 16 JUL - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in visita alla comunità di sant'Egidio per un incontro, il primo fuori dagli impegni istituzionali. Al centro della visita l'...

I genitori di Regeni incontrano il premier Conte a Palazzo Chigi - Il premier : 'Non vi abbandoniamo' : Il premier Giuseppe Conte ha incontrato a Palazzo Chigi i genitori di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto. Precedentemente, Paola e Claudio Regeni avevano incontrato alla Camera il ...

Caso Regeni : Conte incontra genitori a p. Chigi : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – Oggi pomeriggio alle ore 16.30 a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrerà i genitori di Giulio Regeni, Paola Deffendi e Claudio Regeni. Si legge in una nota di palazzo Chigi. L'articolo Caso Regeni: Conte incontra genitori a p. Chigi sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Regeni - Conte incontra i genitori a palazzo Chigi : Roma, 13 lug., askanews, - Oggi pomeriggio alle ore 16,30 a palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrerà i genitori di Giulio Regeni,Paola Deffendi e Claudio Regeni. Lo ha reso ...

Migranti - Salvini incontra Conte : 'Con me 21mila sbarchi in meno' : 'Il mio obiettivo - dice parlando dell'Italia - è un'immigrazione controllata e qualificata, come negli altri paesi del mondo. L'immigrazione alla Renzi e alla Mare Nostrum alla 600 mila sbarchi, ...

Scuola : Musumeci incontra ministro - pronto decalogo per governo Conte : Palermo, 30 giu. (AdnKronos) - "È necessario recuperare la qualità dei processi educativi rivolti ai nostri giovani, contrastare l’elevato tasso di dispersione scolastica, quindi potenziare il tempo pieno, oltre a procedere con l’adeguamento degli organici di diritto e far fronte alla limitata dispo

Scuola : Musumeci incontra ministro - pronto decalogo per governo Conte (3) : (AdnKronos) - Emerge la forte preoccupazione del governo Musumeci per la complessiva situazione della Scuola siciliana che "presenta alcuni aspetti di particolare e penalizzante criticità". Servono "urgenti misure" di riequilibrio e di recupero della qualità educativa, per garantire al personale del

Scuola : Musumeci incontra ministro - pronto decalogo per governo Conte (2) : (AdnKronos) - "Stiamo mantenendo fede - afferma il governatore - agli impegni presi con una delegazione di insegnanti 'deportati', alla quale avevamo assicurato l’impegno del governo regionale a rappresentare, al nuovo esecutivo centrale, una volta insediatosi, le istanze legittime di migliaia di pe