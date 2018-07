Conte in Usa | Italia facilitatore rapporti Usa-Ue

Conte - noi facilitatori rapporti Usa-Ue : ANSA, - WASHINGTON, 30 LUG - Giuseppe Conte va a Washington consapevole del ruolo di "facilitatore" che l'Italia può assumere nei rapporti - non semplici in questa fase - tra Usa ed Europa, e forte ...

Libia - Conte : Trump sostenga cabina regia Italia-Usa : Giuseppe Conte punta a ottenere il sostegno di Trump ad una "cabina di regia permanente" tra Usa e Italia nel Mediterraneo per la lotta al terrorismo, all'immigrazione clandestina e soprattutto per il ...

Conte-Trump - il premier a Washington. Sul tavolo Tap - dazi e missioni militari “Libia - serve cabina di regia Italia-Usa” : La prima visita a Washington del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a due mesi dall’insediamento del nuovo governo italiano, lo vedrà ricoprire il ruolo di “facilitatore” nei rapporti tra Usa e Europa – sopratutto vista l’importanza che l’amministrazione Trump riconosce all’Italia nel processo di stabilizzazione della Libia. A farlo sapere sono fonti di Palazzo Chigi, che rivelano alcuni temi che il premier ...

Libia : Conte a Trump - Usa sostengano cabina regia Italia-Usa : Ottenere il sostegno del presidente americano Donald Trump per una "cabina di regia permanente" tra USA e Italia per il Mediterraneo allargato in chiave di lotta al terrorismo ma anche sul fronte dell'immigrazione, e soprattutto Libia. E' questo, secondo quanto si apprende, uno degli obiettivi che si pone il presidente del consiglio Giuseppe Conte, arrivato ieri sera a Washington per incontrare Trump alla Casa Bianca in un ...

Conte vola da Trump negli UsaPatto sulla Libia (anti-Macron) : Conte da Trump per un patto sulla Libia: "Cabina di regia comune Italia-Usa". Obiettivo: contrastare le mire geopolitiche del presidente francese Segui su affaritaliani.it

Conte chiede una cabina di regia Italia-Usa per la Libia : Conte era stato scelto appena qualche giorno prima dai grillo-leghisti come portavoce di un contratto che anche sulla politica estera cerca una difficile sintesi. L'Italia dei sovranisti ha molte ...

Conte chiede una cabina di regia Italia-Usa per la Libia : C’è tanta Libia nelle aspettative di Giuseppe Conte al suo primo viaggio a Washington, due mesi dopo l’inattesa nomina a Palazzo Chigi. La Libia come terra di transito e di partenze dei migranti verso l’Italia. Ma la Libia anche come crocevia di importanti business. Atterrato ieri sera negli Stati Uniti, il presidente del Consiglio italiano varcher...

Conte giunto negli Usa - oggi vedrà Trump : 2.10 Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte è atterrato a Washington, dove nella mattina di oggi, lunedì, incontrerà alla Casa Bianca il presidente americano, Donald Trump. Si tratta della prima visita ufficiale negli Usa sia per il premier, sia per il governo giallo-verde che rappresenta Tra i temi sul tavolo, oltre alle questioni di politica internazionale,come i rapporti con la Ue,si discuterà dei dossier energetici come le forniture ...

Conte da Trump a Washington/ Ultime notizie : governo italiano mediatore tra Usa - Russia e Ue : Conte da Trump a Washington: governo mediatore tra Usa, Russia e Ue. Vertice per rinsaldare asse con la Casa Bianca. Ultime notizie.

Conte in Usa - Italia protagonista in dialogo Washington-Ue : ... dalla partita sui dazi commerciali a quella delicatissima della realizzazione della Tap, il gasdotto che in Italia qualcuno vorrebbe far diventare una sorta di merce di scambio politica per bloccare ...

Conte da Trump a Washington : così medierà fra Usa - Russia - Ue : Giuseppe Conte è pronto a sbarcare negli Stati Uniti per incontrare Donald Trump . Un faccia a faccia importante sia per l'Italia che per gli Stati Uniti. L'incontro di domani serve a rafforzare l'...