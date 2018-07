Salvini inContenibile - i sondaggi lo premiano : la Lega ha raggiunto il M5S : La politica aggressiva del nuovo ministro dell'Interno, Matteo Salvini , sta pagando molto in termini di consenso: la Lega , infatti, sta progressivamente 'mangiando' l'elettorato dei pentastellati. ...

G7 - Conte anticipa : "Raggiunto un nuovo accordo sul commercio" : Il Premier Conte si è concesso ai microfoni dei cronisti presenti in Canada per seguire il vertice del G7: "Sono in Canada per difendere gli interessi dell'Italia, nel confronto con i nostri partner del G7 ed è quello che ho fatto fin qui. Ho partecipato a diverse sessioni del G7 e avuto molti incontri bilaterali. In tutte le occasioni ho rappresentato le posizioni dell'Italia e su alcune questioni mi sono riservato di approfondire i temi, ...

G7 - Conte : raggiunto accordo su commercio : 17.31 "Ho rappresentato il personale auspicio dell'Italia che ci possa essere, quanto prima, un G8 con la Russia seduta al tavolo". Così il premier italiano Conte al G7 in Canada. "Abbiamo raggiunto un accordo,convenendo che il sistema del commercio internazionale è datato e richiede un adeguamento alle mutate realtà sociali ed economiche", ha annunciato. E cita la Cina, fino a pochi anni fa Paese emergente,oggi potenza mondiale ...

Conte : "Al G7 raggiunto accordo sul commercio internazionale" : "Sono qui per rappresentare e difendere gli interessi degli italiani, per esprimere la posizione dell'Italia ed è quello che ho fatto fin qui. Ho anticipato le nostre posizioni e mi sono riservato di approfondire alcuni temi. Ieri, alcune dichiarazioni conflittuali come quella sui dazi. Abbiamo raggiunto un accordo, convenendo che il sistema del commercio internazionale è datato e richiede un adeguamento alle mutate realtà ...

G7 - Conte : su dazi e commercio abbiamo raggiunto accordo : Charlevoix , Canada, , 9 giu. , askanews, 'Ieri ci sono state dichiarazioni molto conflittuali, si è discusso di mercati, dazi, tariffe, barriere. Posso anticipare che è stato raggiunto un accordo'. ...

G7. Il premier Conte è giunto in Canada : 03.54 Il presidente del Consiglio Conte è arrivato in Canada per partecipare al G7 di Charlevoix, in Quebec. La delegazione canadese è sulla pista di atterraggio ad accogliere il premier italiano che scende dall'aereo di stato alle 03:56 ore italiana.

Governo - Conte : “Addolorato per attacchi a congiunto Mattarella”. E Delrio lo riprende : “Si chiamava Piersanti” : “Piersanti, si chiamava Piersanti“.Così, alzando il tono della voce, Graziano Delrio ha ripreso il premier Giuseppe Conte, che nel suo intervento alla Camera durante la votazione della fiducia all’esecutivo, citando il fratello del presidente Sergio Mattarella assassinato dalla mafia, lo ha definito “un congiunto” del capo dello Stato. “Si chiamava Piersanti“, ha scandito l’ex ministro dem tra la ...

