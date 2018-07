Conte fantastico

Trump riceve Conte alla Casa Bianca «Sta facendo un lavoro fantastico» : Il presidente del Consiglio accolto alla Casa Bianca per un faccia a faccia al quale seguirà il bilaterale alla rgato alle rispettive delegazioni

Migranti : Trump ringrazia Conte - "fai un lavoro fantastico" : Il presidente americano Donald Trump ha ringrazia to il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per l'azione dell'Italia sui Migranti . "Grazie stai facendo un lavoro fantastico. Sono molto d'accordo con il lavoro che stai facendo sull'immigrazione legale e illegale", ha detto Trump . Tra i due una stretta di mano, seduti fianco a fianco nello Studio ovale. Trump ha detto di apprezzare la politica ...

Trump : Conte sta facendo un lavoro fantastico : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato alla Casa Bianca per il bilaterale con il presidente americano Donald Trump . Conte e Trump dopo la firma del Libro degli ospiti nella Roosevelt Room, si sono spostati nello Studio Ovale per un faccia a faccia al quale seguirà il bilaterale allargato alle rispettive delegazioni e alle 14 (ora loc...

Governo, Trump elogia la linea di Conte in diretta tv. Conte è Fantastico Il nuovo presidente del Consiglio italiano è Fantastico". A dirlo è il…