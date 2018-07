Conte è alla Casa Bianca

Trump riceve Conte alla Casa Bianca «Sta facendo un lavoro fantastico» : Il presidente del Consiglio accolto alla Casa Bianca per un faccia a faccia al quale seguirà il bilaterale allargato alle rispettive delegazioni

Trump riceve Conte alla Casa Bianca : «Approvo vostra politica sui migranti» : Con una calorosa stretta di mano il presidente americano Donald Trump ha accolto Giuseppe Conte alla Casa Bianca. «Sono molto d'accordo con quello che state facendo...

Conte ricevuto da Trump alla Casa Bianca : Il primo ministro Giuseppe Conte è arrivato alla Casa Bianca ricevuto con una calorosa stretta di mano dal presidente americano Donald Trump. Conte e Trump dopo la firma del Libro degli ospiti nella ...

Conte alla Casa Bianca per il vertice con Trump : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato alla Casa Bianca per il bilaterale con il presidente americano Donald Trump. Conte e Trump dopo la firma del Libro degli ospiti nella Roosevelt Room, si sono spostati nello Studio Ovale per un faccia a faccia al quale seguirà il bilaterale allargato alle rispettive delegazioni e alle 14 (ora locale, le 20 in Italia) la conferenza stampa congiunta.

Conte da Trump alla Casa Bianca : sul tavolo terrorismo - migranti e Libia : Con una calorosa stretta di mano il presidente americano Donald Trump ha accolto Giuseppe Conte alla Casa Bianca. Al termine del faccia a faccia i due leader terranno una conferenza stampa...

Il premier Conte alla Casa Bianca : al via l'incontro col presidente Usa Trump : Il presidente del Consiglio, appena uscito dall'auto, è stato accolto con una calorosa stretta di mano dal presidente americano. Al termine è prevista una conferenza stampa

Giuseppe Conte alla Casa Bianca per incontrare Trump : Nel pomeriggio di ieri il Premier Giuseppe Conte ha annunciato la sua partenza per Washington con questo post:"Sto per partire per Washington assieme ai miei collaboratori e al mio staff. Domani incontrerò il Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump per un confronto con lui su varie tematiche che riguardano i nostri paesi. Come potete immaginare sarà un appuntamento molto importante. Non mancherò di aggiornarvi tempestivamente sugli ...

Conte alla Casa Bianca - l'asse con Trump tra sfide e interessi comuni - : Il Premier Giuseppe Conte sarà ricevuto oggi alla Casa Bianca da Donald Trump. Dazi, immigrazione, Libia, Tap, Nato, Russia, Unione europea tra i dossier sul tavolo che nascondono delle insidie.

Conte alla Casa Bianca - l'asse con Trump tra sfide e interessi comuni - : Il Premier Giuseppe Conte sarà ricevuto oggi alla Casa Bianca da Donald Trump. Dazi, immigrazione, Libia, Tap, Nato, Russia, Unione europea tra i dossier sul tavolo che nascondono delle insidie.

Traballa il tavolo sull'Ilva. Il sindaco di Taranto diserta il vertice : "Una sceneggiata". E Mittal Contesta l'ampliamento dell'incontro : Tutti contro il "metodo" Di Maio all'Ilva. Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci non andrà all'incontro al Ministero dello Sviluppo economico convocato per domani dal vicepremier, definendolo una "sceneggiata" e ArcelorMittal ha inviato una lettera al ministro per comunicare che l'ampliamento del tavolo è "inatteso" e che serve un "percorso consono e costruttivo". La decisione del ministro Di Maio di allargare la partecipazione al ...

Napoli - Ancelotti : “sorpreso dalla Contestazione al presidente” : “Gli striscioni di contestazione a De Laurentiis apparsi a Napoli mi sorprendono. Questa è una società che in 12 anni ha fatto passi da gigante grazie al presidente che è stato capace di costruire un club di gente capace, di giocatori bravi e giovani senza spendere follie”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, nella conferenza stampa di fine ritiro, a Dimaro. “Con De Laurentiis parliamo poco di calcio ...

Ancelotti : Sorpreso dalla Contestazione : ANSA, - NAPOLI, 28 LUG - "Gli striscioni di contestazione a De Laurentiis apparsi a Napoli mi sorprendono. Questa è una società che in 12 anni ha fatto passi da gigante grazie al presidente che è ...

Calcio femminile - Serie A e B tornano alla LND. Cosimo Sibilia : “InContestabile l’impegno profuso per il calcio femminile” : I tornei di Serie A e Serie B di calcio femminile tornano sotto l’egida della Lega Nazionale Dilettanti: lo ha deciso la Corte d’Appello Federale, accogliendo il ricorso della stessa contro la delibera del Commissario Straordinario FIGC Roberto Fabbricini, che assegnava alla medesima Federazione l’organizzazione dei due maggiori campionati nazionali. In conferenza stampa ha così commentato la decisione il Presidente della LND, ...

Conte : con Salini e Foa alla Rai rilanciamo la principale industria culturale del Paese : "Per la Rai abbiamo fatto le nostre scelte. Con Fabrizio Salini e Marcello Foa garantiamo il rilancio della principale industria culturale del Paese". Lo scrive il presidente del Consiglio,Giuseppe Conte,su Twitter.