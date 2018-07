Conte da Trump | l' Italia propone cabina di regia sulla Libia

Vertice Italia-Usa - il piano di Conte per la Libia/ Ultime notizie - “regia comune con Trump” : il ruolo dell’Ue : Conte da Trump a Washington: governo italiano mediatore tra Usa, Russia e Ue. Il Vertice per rinsaldare l'asse tra Roma e Casa Bianca: i temi in agenda(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 13:27:00 GMT)

Gli obiettivi che si è dato Conte per l'incontro con il presidente Trump : Ottenere il sostegno del presidente americano Donald Trump per una "cabina di regia permanente" tra Usa e Italia per il Mediterraneo allargato in chiave di lotta al terrorismo ma anche sul fronte dell'immigrazione, e soprattutto Libia. è uno degli obiettivi che si pone il presidente del consiglio Giuseppe Conte, arrivato ieri sera a Washington per incontrare Trump alla Casa Bianca in un bilaterale ...

Conte negli Usa per incontrare Trump : Libia e dazi al centro delle richieste italiane : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è negli Stati Uniti dove incontrerà il presidente statunitense Donald Trump. Conte chiederà all'alleato oltreoceano sostegno sulla Conferenza sulla Libia, un appoggio per una cabina di regia permanente per il Mediterraneo e garanzie per quanto riguarda le aziende italiane sul tema dei dazi e degli scambi commerciali.Continua a leggere

Conte incontra Trump. Ecco di cosa parleranno : Il premier Giuseppe Conte vola da Trump. In agenda, i dazi commerciali, argomento spinoso nei rapporti con la Ue che è stato al centro anche dell’incontro tra il presidente americano e Jean-Claude Juncker. Dal G7 a Malbaie, in Canada, il termometro dei rapporti bilaterali è buono e Conte potrà nell’incontro in programma alle 12 (18 ora italiana) perfezionare l’asse con Washington assumendo un ruolo di mediazione tra gli Usa e ...

Ecco qual è il piano di Conte : farsi affidare la Libia da Trump : Una "cabina di regia permanente" a guida italiana e in collaborazione con gli Usa per controllare il Mediterraneo nella lotta al terrorismo, l'immigrazione e - soprattutto - il futuro della Libia. È questo il piano di Giuseppe Conte che è volato da Donald Trump per un bilaterale previsto per le 12 ora locale (quando in Italia saranno le 20) nel quale il premier italiano si presenta nel ruolo di "facilitatore" dei rapporti tra Stati Uniti e ...

Conte a Washington incontra Trump : sul tavolo Libia e dazi commerciali : Sono principalmente due i temi sul tavolo nel vertice: la questione Libia e la politica sui dazi. Sul primo punto, Conte punta a ottenere il sostegno di Trump per istituire una 'cabina di regia ...

Giuseppe Conte alla Casa Bianca per incontrare Trump : Nel pomeriggio di ieri il Premier Giuseppe Conte ha annunciato la sua partenza per Washington con questo post:"Sto per partire per Washington assieme ai miei collaboratori e al mio staff. Domani incontrerò il Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump per un confronto con lui su varie tematiche che riguardano i nostri paesi. Come potete immaginare sarà un appuntamento molto importante. Non mancherò di aggiornarvi tempestivamente sugli ...

Il premier Conte arriva a Washington per incontrare Donald Trump : ... dalla partita sui dazi commerciali a quella delicatissima della realizzazione della Tap, il gasdotto che in Italia qualcuno vorrebbe far diventare una sorta di merce di scambio politica per bloccare ...

Conte a Trump : «Il cambiamento siamo noi». Asse Usa-Italia su Libia : Il premier Giuseppe Conte ricorderà al Presidente americano che ci sono numerosi aspetti che accomunano il governo italiano da lui presieduto e l'amministrazione Trump. Lo rendono noto...

Patto Conte-Trump su Libia “regia comune Italia-Usa”/ Ultime notizie Washington : “no dazi su aziende italiane” : Conte da Trump a Washington: governo italiano mediatore tra Usa, Russia e Ue. Il vertice per rinsaldare l'asse tra Roma e Casa Bianca: i temi in agenda(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 11:03:00 GMT)

Conte a Trump : «I dazi non tocchino gli interessi delle aziende italiane» : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte vuole assicurarsi che i dazi americani non tocchino gli interessi delle aziende italiane, soprattutto per quanto riguarda i prodotti dell'agroalimentare. ...

Il premier Conte incontra Donald Trump - ecco di cosa parleranno : (Foto: Lapresse) Il premier Giuseppe Conte incontrerà alle 12:00 (le 18:00 in Italia) di lunedì 30 luglio il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alla Casa Bianca. Dopo la classica firma del Libro degli ospiti, Trump aprirà la porta dello Studio ovale a Conte per il colloquio previsto e, verso le 14:00 (le 22:00 italiane) ci sarà una conferenza stampa. Prende così corpo l’invito che Trump aveva rivolto a Conte lo scorso 9 giugno, ...

Incontro Conte-Trump - più temi su tavolo : 10.29 A poche ore dall'Incontro a Washington fra il presidente Usa e il premier Conte, da fonti di Palazzo Chigi si apprende che sul tavolo ci saranno i temi dell'immigrazione e quello dei dazi. Dopo aver segnalato il "cambiamento" rappresentato da Trump e Conte, quest' ultimo chiederà una "cabina di regia permanente" Italia-Usa per le questioni del Mediterraneo, lotta al terrorismo e gestione dei flussi migratori prima di tutto. Conte ...

Libia - Conte : Trump sostenga cabina regia Italia-Usa : Giuseppe Conte punta a ottenere il sostegno di Trump ad una "cabina di regia permanente" tra Usa e Italia nel Mediterraneo per la lotta al terrorismo, all'immigrazione clandestina e soprattutto per il ...