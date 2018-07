Conte da Trump alla Casa Bianca | «Migranti | l' Europa segua l' Italia»

Migranti - Trump a Conte : “Un lavoro fantastico. Altri Paesi Ue prendano esempio da vostra gestione dei confini” : D’accordo con il lavoro dell’Italia sull’immigrazione. Un modus operandi, in particolare quello sui confini, che l’Europa dovrebbe prendere ad esempio . Donald Trump ha accolto il premier Giuseppe Conte alla Casa Bianca lodando il “ lavoro fantastico” che secondo il presidente degli Stati Uniti sta portando avanti. In particolare, il tycoon si è detto “molto d’accordo con quello che state facendo ...

Trump riceve Conte alla Casa Bianca «Sui migranti l’Ue segua l’Italia»| : Il presidente del Consiglio accolto alla Casa Bianca per un faccia a faccia al quale seguirà il bilaterale alla rgato alle rispettive delegazioni

Trump riceve Conte alla Casa Bianca «Sta facendo un lavoro fantastico»| : Il presidente del Consiglio accolto alla Casa Bianca per un faccia a faccia al quale seguirà il bilaterale alla rgato alle rispettive delegazioni

'Sono Conte nto per quello che fa l'Italia sui migranti' - Trump a Conte - : Washington, 30 lug., askanews, - 'Sono molto Conte nto di quello che sta facendo l'Italia sull'immigrazione. Parleremo di confini e anche di commercio'. Lo ha detto il presidente americano, Donald ...

Trump riceve Conte alla Casa Bianca : 'Sta facendo un lavoro fantastico' : Washington - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato alla Casa Bianca per il bilaterale con il presidente americano Donald Trump . Conte e Trump dopo la firma del Libro degli ospiti ...

Trump ringrazia Conte - "ottimo lavoro" : 18.56 "Conte sta facendo un ottimo lavoro". Così il presidente Usa, Trump, ricevendo il premier italiano alla Casa Bianca "Sono molto d'accordo su quello che state facendo sull'immigrazione", ha aggiunto, "bisogna essere duri sui confini". E ha sottolineato l'affinità avuta con il premier italiano nel corso del G7 in Canada. "Grazie, per me è un onore essere qui", ha replicato Conte.