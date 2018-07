Conte da Trump alla Casa Bianca | «Migranti | l' Europa segua l' Italia» Ok a cabina regia

Trump : Conte sta facendo un lavoro fantastico. Ok alla cabina di regia Italia-Usa per la Libia : Italia e Stati Uniti lavoreranno insieme per stabilizzare la Libia, anche nell’interesse del popolo libico. E’ quanto si apprende da fonti di governo al termine dell’incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente Usa Donald Trump. L’incontro «è andato molto bene» e si creerà una sorta di regia strategica Italia-Usa per quel...