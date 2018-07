CONTE DA TRUMP A WASHINGTON Ultime notizie | Nato | dazi e Tap i temi caldi | “Legami

Giuseppe CONTE arrivato a Washington - in agenda incontro con Trump : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , è arrivato a Washington , dove incontrerà alla Casa Bianca il presidente americano, Donald Trump . Dopo la firma del Libro degli Ospiti nella Roosevelt ...

CONTE giunto negli Usa - oggi vedrà Trump : 2.10 Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte è atterrato a Washington, dove nella mattina di oggi, lunedì, incontrerà alla Casa Bianca il presidente americano, Donald Trump. Si tratta della prima visita ufficiale negli Usa sia per il premier, sia per il governo giallo-verde che rappresenta Tra i temi sul tavolo, oltre alle questioni di politica internazionale,come i rapporti con la Ue,si discuterà dei dossier energetici come le forniture ...

CONTE vola da Trump - a proporsi come mediatore : Giuseppe Conte il 'mediatore'. Il presidente del Consiglio si prepara all’incontro con il presidente Usa, Donald Trump, nel ruolo che già si è conquistato tra i suoi nei difficili equilibri del governo M5s-Lega. Un premier mediatore, in questo caso, nei rapporti tra gli Stati Uniti e la Europa. Conte, infatti, vola a Washington consapevole del ruolo che l’Italia ha come attore essenziale per rafforzare il ...

Il premier CONTE da Trump : dai dazi ai rapporti con la Russia - tutti i temi di un’agenda difficile : Con la visita ufficiale alla Casa Bianca di domani il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si riprende (per un po’) la scena dell’azione di Governo, dopo il consiglio europeo di ormai più di un mese fa. I temi bilaterali sono molti, ma su pochi ci sarà attenzione e probabilmente condivisione: le missioni internazionali militari – Afghanistan su tutte, ma anche Iraq – la stabilizzazione del Mediterraneo, e ...

CONTE vola a Washington da Trump : al centro dell'incontro i dossier Nato e i dazi. E il nodo sul Tap : Il governo gialloverde è consapevole di avere alla Casa Bianca un valido alleato. Inoltre, Giuseppe Conte sa di poter svolgere al meglio il ruolo di interlocutore privilegiato nei rapporti altalenanti tra l'America di Donald Trump e l'Unione europea, rilanciando l'Italia come protagonista essenziale per rafforzare il dialogo e la cooperazione tra gli Usa e Bruxelles.Alla vigilia della sua prima visita ufficiale nella capitale americana, ...

