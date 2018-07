Conte alla Casa Bianca per il vertice con Trump

Giuseppe Conte alla Casa Bianca per incontrare Trump : Nel pomeriggio di ieri il Premier Giuseppe Conte ha annunciato la sua partenza per Washington con questo post:"Sto per partire per Washington assieme ai miei collaboratori e al mio staff. Domani incontrerò il Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump per un confronto con lui su varie tematiche che riguardano i nostri paesi. Come potete immaginare sarà un appuntamento molto importante. Non mancherò di aggiornarvi tempestivamente sugli ...