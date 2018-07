Conte alla Casa Bianca | l' asse con Trump tra sfide e interessi comuni

Traballa il tavolo sull'Ilva. Il sindaco di Taranto diserta il vertice : "Una sceneggiata". E Mittal Contesta l'ampliamento dell'incontro : Tutti contro il "metodo" Di Maio all'Ilva. Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci non andrà all'incontro al Ministero dello Sviluppo economico convocato per domani dal vicepremier, definendolo una "sceneggiata" e ArcelorMittal ha inviato una lettera al ministro per comunicare che l'ampliamento del tavolo è "inatteso" e che serve un "percorso consono e costruttivo". La decisione del ministro Di Maio di allargare la partecipazione al ...

Napoli - Ancelotti : “sorpreso dalla Contestazione al presidente” : “Gli striscioni di contestazione a De Laurentiis apparsi a Napoli mi sorprendono. Questa è una società che in 12 anni ha fatto passi da gigante grazie al presidente che è stato capace di costruire un club di gente capace, di giocatori bravi e giovani senza spendere follie”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, nella conferenza stampa di fine ritiro, a Dimaro. “Con De Laurentiis parliamo poco di calcio ...

Ancelotti : Sorpreso dalla Contestazione : ANSA, - NAPOLI, 28 LUG - "Gli striscioni di contestazione a De Laurentiis apparsi a Napoli mi sorprendono. Questa è una società che in 12 anni ha fatto passi da gigante grazie al presidente che è ...

Calcio femminile - Serie A e B tornano alla LND. Cosimo Sibilia : “InContestabile l’impegno profuso per il calcio femminile” : I tornei di Serie A e Serie B di calcio femminile tornano sotto l’egida della Lega Nazionale Dilettanti: lo ha deciso la Corte d’Appello Federale, accogliendo il ricorso della stessa contro la delibera del Commissario Straordinario FIGC Roberto Fabbricini, che assegnava alla medesima Federazione l’organizzazione dei due maggiori campionati nazionali. In conferenza stampa ha così commentato la decisione il Presidente della LND, ...

Conte : con Salini e Foa alla Rai rilanciamo la principale industria culturale del Paese : "Per la Rai abbiamo fatto le nostre scelte. Con Fabrizio Salini e Marcello Foa garantiamo il rilancio della principale industria culturale del Paese". Lo scrive il presidente del Consiglio,Giuseppe Conte,su Twitter.

"Tav non si farà" : Conte 'segue' M5s - ma dice sì alla Tap/ Ultime notizie caos Governo : Salvini contro lo stop : La Tav non si farà? Conte segue M5s per far digerire il Sì alla Tap: Ultime notizie e caos Governo Lega-M5s. Salvini contrario allo stop.

Piero Angela : Come puntare alla più alta soglia dei Contenuti con la più semplice soglia del linguaggio : ... la divulgazione scientifica orientata sia a soddisfare i palati più esigenti, che a spiegare i misteri e i meccanismi della scienza con un linguaggio accessibile a tutti. Il libro si conclude con un'...

Tour de France - Geraint Thomas : “Contento per la maglia gialla - ora penso a domani. Condizione niente male” : Geraint Thomas si sta confermando sempre più padrone del Tour de France. Il britannico oggi ha rafforzato la maglia gialla, ha 1’59” di vantaggio su Tom Dumoulin e ha ricacciato il compagno di squadra Chris Froome a 2’31”: sul Col du Portet, l’ormai capitano del Team Sky ha risposto agli scatti dell’olandese e di Primoz Roglic, dimostrando una autorevolezza eccezionale e uno stato di forma sbalorditivo. Il ...

Marchionne - un minuto di silenzio alla Camera. Conte : "Cordoglio del governo" : 'Ha scritto la storia dell'imprenditoria nazionale e internazionale e con lui se ne va un punto di riferimento dell'Economia con la E maiuscola che non sarà facile sostituire', evidenzia invece il ...

Milan - traballa la panchina di Gattuso : Conte pronto a subentrare : Fino a questo momento non posso far altro che ringraziare tutte le persone che circondano il mondo Milan . Se sono qua al Milan è perché Mirabelli ha creduto in me a novembre dello scorso anno. Il ...

Il Milan contatta Conte - Bonucci torna alla Juve. Malcom beffa la Roma e firma con il Barcellona : Roma - La parola d'ordine è rivoluzione. Iniziata con i dirigenti, dopo Fassone oggi è toccato al ds Mirabelli ricevere il benservito dopo il mancato accordo sulla risoluzione del contratto, l'opera ...

F1 - Kubica sempre più lontano dalla Williams : due scuderie si Contendono il pilota polacco : Deciso ormai a lasciare la Williams, Kubica potrebbe finire o alla Haas oppure alla Force India, pronta ad essere acquistata dal padre di Lance Stroll Il futuro di Robert Kubica potrebbe essere lontano dalla Williams, il pilota polacco infatti pare vicino all’accordo con il Team Haas anche se per adesso smentisce qualsiasi tipo di contatto. Photo4/LaPresse Un confronto invece pare ci sia già stato, con il driver di Cracovia che ...

In Francia non si ferma la polemica sul caso Benalla : il prefetto di Parigi denuncia il "Contesto di favoritismo malsano" : Per il prefetto di polizia di Parigi, Michel Delpuech, il caso Alexandre Benalla è "il risultato di derive individuali inaccettabili, condannabili in un contesto di favoritismo malsano". Dall'audizione del massimo responsabile delle forze di polizia della capitale francese, interpellato per più di due ore dalla Commissione parlamentare, emerge che lo stretto consigliere del presidente francese Emmanuel Macron - licenziato e agli ...