Conte alla Casa Bianca | “Collaborazione nell’aerospaziale | spero negli aerei superveloci” ...

Conte : no alla psicosi razzismo - non coltiviamo l'odio : "No alla psicosi che dove c'è una persona nera c'è razzismo. Noi non coltiviamo l'odio e io lo contrasterò con tutte le mie forze". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una conferenza stampa all'ambasciata a Washington, aggiungendo che "chi pensa che Salvini sia razzista si sbaglia di grosso". Il premier chiama Daisy Osakue "Ho avuto una chiamata con ...