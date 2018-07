Conte a Washington da Trump Tra i dossier Libia | Tap e immigrazione

Giuseppe Conte arrivato a Washington - in agenda incontro con Trump : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , è arrivato a Washington , dove incontrerà alla Casa Bianca il presidente americano, Donald Trump . Dopo la firma del Libro degli Ospiti nella Roosevelt ...

Conte da Trump a Washington/ Ultime notizie : governo italiano mediatore tra Usa - Russia e Ue : Conte da Trump a Washington: governo mediatore tra Usa, Russia e Ue. Vertice per rinsaldare asse con la Casa Bianca. Ultime notizie.

Conte in Usa - Italia protagonista in dialogo Washington-Ue : ... dalla partita sui dazi commerciali a quella delicatissima della realizzazione della Tap, il gasdotto che in Italia qualcuno vorrebbe far diventare una sorta di merce di scambio politica per bloccare ...

Conte vola a Washington da Trump : al centro dell'incontro i dossier Nato e i dazi. E il nodo sul Tap : Il governo gialloverde è consapevole di avere alla Casa Bianca un valido alleato. Inoltre, Giuseppe Conte sa di poter svolgere al meglio il ruolo di interlocutore privilegiato nei rapporti altalenanti tra l'America di Donald Trump e l'Unione europea, rilanciando l'Italia come protagonista essenziale per rafforzare il dialogo e la cooperazione tra gli Usa e Bruxelles.Alla vigilia della sua prima visita ufficiale nella capitale americana, ...

Conte da Trump a Washington : così medierà fra Usa - Russia - Ue : Giuseppe Conte è pronto a sbarcare negli Stati Uniti per incontrare Donald Trump . Un faccia a faccia importante sia per l'Italia che per gli Stati Uniti. L'incontro di domani serve a rafforzare l'...

Conte a Washington : Libia - Afghanistan e il gasdotto Tap i nodi del vertice con Trump : ROMA. Arriva a Washington quando Unione europea e Stati Uniti hanno da poco siglato una tregua sul tema dei dazi. Giuseppe Conte parte per il suo primo faccia a faccia con il presidente Trump con un ...

Conte a Washington? L'ambasciatore Castellaneta spiega perché andrà bene : Accerchiato da intelligence, politica e mondo mediatico, tutti infuriati per il summit di Helsinki con Vladimir Putin, il presidente americano chiama all'appello il capo dell'unico governo fra i big ...

Usa : Conte vede Bolton in vista incontro Trump - a presto a Washington : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “Felice di aver ricevuto oggi l’ambasciatore John Bolton, Consigliere per la sicurezza americana, con cui abbiamo parlato del prossimo incontro con il presidente Donald Trump. A presto a Washington D.C.”. Lo scrive in un tweet, con foto allegata, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Oltre al premier, Bolton ha visto la ministra della Difesa Elisabetta Trenta e a breve dovrebbe incontrare ...

G7 - Conte : 'Con Usa rapporto strategico'. Trump lo invita a Washington | : Il presidente del Consiglio italiano, a margine del vertice a Charlevoix, ha anche auspicato "la politica del dialogo" per riammettere Mosca ai summit internazionali

G7 - Trump invita Conte alla Casa Bianca/ Il Washington Post attacca : “Donald sta minando i valori del vertice” : G7, è Trump vs Europa, il presidente USA conferma i dazi e chiama la Russia, l’UE si oppone, Conte si allinea. Giornata caldissima quella di ieri in Canada: oggi si prosegue ma...(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 12:08:00 GMT)