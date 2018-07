Conte a Trump | «I dazi non tocchino gli interessi delle aziende italiane»

Il premier Conte incontra Donald Trump - ecco di cosa parleranno : (Foto: Lapresse) Il premier Giuseppe Conte incontrerà alle 12:00 (le 18:00 in Italia) di lunedì 30 luglio il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alla Casa Bianca. Dopo la classica firma del Libro degli ospiti, Trump aprirà la porta dello Studio ovale a Conte per il colloquio previsto e, verso le 14:00 (le 22:00 italiane) ci sarà una conferenza stampa. Prende così corpo l’invito che Trump aveva rivolto a Conte lo scorso 9 giugno, ...

Conte-Trump - il premier a Washington. Sul tavolo Tap - dazi e missioni militari “Libia - serve cabina di regia Italia-Usa” : La prima visita a Washington del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a due mesi dall’insediamento del nuovo governo italiano, lo vedrà ricoprire il ruolo di “facilitatore” nei rapporti tra Usa e Europa – sopratutto vista l’importanza che l’amministrazione Trump riconosce all’Italia nel processo di stabilizzazione della Libia. A farlo sapere sono fonti di Palazzo Chigi, che rivelano alcuni temi che il premier ...

Libia : Conte a Trump - Usa sostengano cabina regia Italia-Usa : Ottenere il sostegno del presidente americano Donald Trump per una "cabina di regia permanente" tra USA e Italia per il Mediterraneo allargato in chiave di lotta al terrorismo ma anche sul fronte dell'immigrazione, e soprattutto Libia. E' questo, secondo quanto si apprende, uno degli obiettivi che si pone il presidente del consiglio Giuseppe Conte, arrivato ieri sera a Washington per incontrare Trump alla Casa Bianca in un ...

Donald - affidami la Libia. Conte a Washington da Trump : Giuseppe Conte è arrivato a Washington per l'atteso incontro con Donald Trump. Fonti di Palazzo Chigi spiegano all'Ansa che il premier si presenta consapevole del ruolo di "facilitatore" che l'Italia può assumere nei rapporti - non semplici in questa fase - tra Usa ed Europa, e forte del ruolo di leadership che l'amministrazione Trump riconosce all'Italia nel processo di stabilizzazione della Libia.Il premier ricorderà al ...

Conte a Washington da Trump. Tra i dossier Libia - Tap e immigrazione - : Prima visita ufficiale del premier italiano nella capitale Usa. Tanti i temi dell'agenda comune transoceanica: dal dibattito sul futuro della Nato alla collaborazione nelle missioni di pace, dai dazi ...

Conte alla Casa Bianca - l'asse con Trump tra sfide e interessi comuni - : Il Premier Giuseppe Conte sarà ricevuto oggi alla Casa Bianca da Donald Trump. Dazi, immigrazione, Libia, Tap, Nato, Russia, Unione europea tra i dossier sul tavolo che nascondono delle insidie.