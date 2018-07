Concorso Inps 967 posti | ecco le date delle due prove scritte

Inps - la dirigente senza Concorso resta e prende 10mila euro al mese. Chi l’ha scoperta viene sospesa senza stipendio : La dirigente assunta senza concorso resta , chi la denuncia viene cacciata. Sprofonda nell’assurdo la vicenda di Maria Teresa Arcuri, la funzionaria direttiva presso la sede provinciale Inps di Crotone le cui disavventure sono ormai un romanzo nazionale a puntate. L’ultima è di tre giorni fa, quando la Arcuri ha ricevuto una sanzione disciplinare con 45 giorni di sospensione dal servizio e privazione della retribuzione per dichiarazioni non ...

Concorso Inps 2018 - pubblicate le date della prova preselettiva : quando sarà e in cosa consiste : pubblicate le date della prova preselettiva del Concorso pubblico Inps 2018 , bandito per assumere 967 consulenti protezione sociale. I candidati saranno valutati fra il 30 luglio e il 3 agosto prossimi. Seguiranno, per coloro che avranno superato la preselezione, due prove scritte e un orale finale.Continua a leggere

Concorso Inps 2018 - 967 funzionari : rinviata la pubblicazione delle date della preselettiva - ecco le novità : Per quanto riguarda invece il secondo test, dovranno essere approfondite le seguenti materie: economia del lavoro, diritto civile, scienza delle finanze e diritto penale. Per quel che concerne la ...

Concorso 967 posti Inps - entro oggi la domanda di partecipazione : Scade oggi alle 16 il termine per presentare la propria candidatura al Concorso 967 posti Inps per consulente Protezione sociale (Scarica il bando). Ricordiamo che per inviare la domanda i candidati devono essere in possesso di alcuni requisiti. Oltre a quelli generici per partecipare ai concorsi pubblici, è necessario il possesso di una laurea magistrale in una delle seguenti discipline: finanza (LM-16 o 19/S) ingegneria gestionale (LM-31 o ...