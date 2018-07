Concluso con successo premio Il Saggio ad Eboli

Concluso il congresso “Sii coraggioso!” : Concluso il congresso “Sii coraggioso!”. I delegati del Lazio: “Addestrati a essere intrepidi”. ROMA – E’ giunto al termine anche il secondo dei tre congressi organizzati dai Testimoni di Geova alla Fiera di Roma. Circa diecimila i presenti alla convention in ognuno dei tre giorni: tra di essi anche i 45 nuovi fedeli che si sono battezzati nella giornata di sabato. Tutti i presenti hanno apprezzato l’attualità ...

Santarcangelo di Romagna (Rimini) : Concluso il disinnesco di un ordigno bellico : Concluse le operazioni di disinnesco e rimozione – coordinate dall’Esercito – di una bomba d’aereo statunitense di oltre 200 kg, rinvenuta in un cantiere edile a Santarcangelo di Romagna (Rimini). Cessa dunque l’ordine di evacuazione per 6mila persone e l’interruzione della circolazione stradale e ferroviaria nell’area. Dopo il despolettamento, l’ordigno è stato prelevato, caricato su un mezzo e ...

Dl dignità : Concluso percorso in Commissione. Lunedì in aula con varie novità : Da novembre la stretta sui contratti a termine, i voucher estesi anche al settore del turismo ma solo per aziende con almeno 8 dipendenti, salta il tetto di 36 mesi per il lavoratori precari della ...

Roma : Concluso sgombero Camping River : Roma – È terminato lo sgombero al Camping River. L’insediamento di via Tenuta Piccirilli e’ al momento ‘libero’ da persone e cose. Tutte gli abitanti – tra cui molte donne e bambini – si sono infatti Riversati a ridosso dell’ingresso portandosi i propri effetti personali e ‘spostando’ di fatto l’insediamento all’esterno. Molti, a causa del caldo torrido, si sono bagnati con ...

Mattarella e gli spari alla bambina rom : «L’Italia non può somigliare al Far West» Roma - Concluso lo sgombero|Il video : Il presidente della Repubblica: «Mi ha colpito un fatto di cronaca di questi giorni dove un tale compra un fucile e spara dal balcone ferendo una bambina di un anno»

La Fiorentina ha Concluso il raduno di 15 giorni a Moen : La Fiorentina ha concluso il raduno di 15 giorni a Moena, in Trentino e dopo due giorni di riposo tornerà ad allenarsi a Firenze mercoledì prossimo: due giorni dopo partirà per la tournée in Germania dove il 28 luglio parteciperà alla ‘Cup of Traditions’, quadrangolare contro la squadra di casa del Duisburg, l’Athletic Bilbao e il Fulham.L'articolo La Fiorentina ha concluso il raduno di 15 giorni a Moen sembra essere il ...

Milan - Concluso il Cda- Fassone out - Scaroni presidente : E’ partita l’era targata Elliott, il nuovo gruppo di maggioranza del Milan, si è riunito questa mattina per la prima seduta del Consiglio d’Amministrazione. Il nuovo gruppo si è riunito in Via Aldo Rossi, per decidere il nuovo ordinamento della società. Ore 9.25- inizia il discorso di Cappelli, che presiede l’assemblea, inizia subito col botto: “sollevati dall’incarico Yongongh Li,Han Li, Xu Renshuo, Lu ...

Turchia - Concluso stato di emergenza : 13.51 E' finito in Turchia lo stato di emergenza proclamato dopo il tentato golpe di due anni fa e rinnovato 7 volte dal 20 luglio 2016. Dopo il voto dello scorso 24 giugno il governo di Ankara aveva annunciato che non ci sarebbe stata una nuova proroga. Intanto l'Akp, il partito al potere, ha presentato in Parlamento un progetto di legge "antiterrorismo", immediatamente denunciato dal partito di opposizione Chp come strumento destinato a ...

Terna : Concluso con successo il lancio del suo primo “Green Bond” per 750 milioni di euro : Terna S.p.A. ha lanciato con successo il suo primo green bond destinato a investitori istituzionali. L’emissione, che ha ottenuto grande favore da parte del mercato con una richiesta di circa 6 volte l’offerta, è stata realizzata nell’ambito del proprio Programma euro Medium Term Notes (EMTN) da euro 8.000.000.000, a cui è stato attribuito un rating “BBB+” da Standard and Poor’s, “(P)Baa1” da Moody’s e “BBB+” da Fitch ed ammonta a 750 milioni di ...