Con Twin Turbo Engine il nuovo Honor Note 10 | a domani 31 luglio la presentazione

optimaitalia

: Con Twin Turbo Engine il nuovo #HonorNote10: a domani 31 luglio la presentazione - OptiMagazine : Con Twin Turbo Engine il nuovo #HonorNote10: a domani 31 luglio la presentazione - RollingStoneita : Nella fermata Elephant & Castle sono apparsi alcuni poster “in 3D” con il logo di #AphexTwin. Che significa? Qui… - totaldeviant1 : @paolom365 @twin_70 @PieriSusan @Monicatrav71 @allwaze2 @TsMarianaCastro @TsJayda @RodheKirsten @_HardlyHolly_ Non… -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Sbagliereste nel sottovalutare il prossimo10, dispositivo che verrà presentato31in Cina, e che dovrebbe debuttare anche in versione internazionale qualche settimana più tardi (si dice l'evento possa sfruttare il palcoscenico offerto dall'IFA 2018 di Berlino).Stando a quanto riferisce 'Gizchina.com', trattasi di un terminale dalle dimensioni dello schermo parecchio generose, visto che dovrebbe incorporare un pannello AMOLED da 6.95 pollici con risoluzione FHD+ (parliamo quasi di un tablet, diciamoci la verità). La scocca dorsale del telefono non dovrebbe presentare un design in vetro 3D, bensì un rivestimento piatto, con disposizione della doppia fotocamera in orientamento verticale ed il lettore di impronte digitali al centro. L'immagine teaser di recente pubblicata dal produttore cinese ci lascia anche intuire che10 si identifichi come il ...