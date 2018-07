Con Italy Green Tour la Sicilia si visita con Nissan Leaf

TCR Italy - Tavano si Conferma leader di campionato dopo il weekend di Imola : TCR Italy, quinto round di Imola: la cronaca di Gara 2 Dicevamo quindi della partenza in pole di Savoia, ma il pilota di Gretaracing si fa doppiare sulla piega a destra della curva Villeneuve da ...

Startup - Open Italy Conclude co-innovation - verso finale 9 ottobre : Roma, 27 lug., askanews, - Open Italy, l'alleanza di grandi imprese italiane nata per raccogliere e supportare il potenziale dell'ecosistema dell'innovazione italiano è alla sua fase conclusiva. In ...

Alimenti : scienza Contro falso made in Italy - test smaschera il 'parmesan' : Share Facebook Twitter Google+ WhatsApp Linkedin Email Print Viber Piacenza, 27 lug. , AdnKronos Salute, - scienza in campo per smascherare il 'parmesan'. Un sistema per scoprire i formaggi simil-Grana, tra i prodotti agro-alimentari del made in Italy più 'taroccati' al mondo, è stato messo a punto da un ...

Un treno iperveloce made in Italy collegherà la Cina Con il resto del mondo : Per la realizzazione del Pod sono stati coinvolti studenti universitari di tutto il mondo in una sorta di contest chiamato SpaceX Hyperloop Pod Competition, giunto ormai alla terza edizione, vinto, ...

Ikn Italy annuncia la proroga al 14 settembre per l'invio delle candidature alla seConda edizione dei Retail Awards : In programma il prossimo 29 novembre, i Retail Awards rappresentano un’opportunità unica di branding in un contesto che vede coinvolti i principali attori del Retail italiano: una serata di gala dedicata alla...

Alimenti : Consulcesi - blockchain salverà Made in Italy a tavola (2) : (AdnKronos) – “Pensiamo, ad esempio, a chi soffre di celiachia ‘ sottolinea Andrea Tortorella ‘ grazie alla blockchain è possibile sapere se un prodotto in apparenza innocuo è stato trasportato insieme ad altri prodotti a base di farine tradizionali; stesso discorso vale per il settore biologico, del chilometro zero, delle certificazioni DOP: sarà tutto verificabile, valorizzando le imprese virtuose e i loro prodotti, ...

Il Ceta tra pro e Contro : opportunità o minaccia al Made in Italy? : Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza del Ceta, ma in molti non sanno cosa sia. Si tratta del Trattato Commerciale Europa-Canada, considerato da molti come una grande opportunità ma...

Ue-Giappone : Confartigianato veneto - un bene per cittadini - Pmi e Made in Italy (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Da qui l’importanza dell'accordo di partenariato economico con il Giappone per le nostre imprese -sottolinea il Presidente- che prevede, oltre ad una attenzione particolare per l’alimentare, di eliminare quote e dazi in vigore per vestiti, ma anche scarpe e borse, nel cor

**Ceta : Di Maio - cavallo di Troia Contro made in Italy - no a trattato** : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – “Il Ceta è un cavallo di Troia che va respinto, è un trattato che permette ai falsi prodotti italiani come il Parmesan” di essere venduti all’estero, “è un trattato che svende il nostro made in Italy. Quando arriverà in aula sconfesseremo il vecchio governo”. Lo ha detto Luigi Di Maio in una diretta Fb in viaggio verso Matera dove sarà ad un’iniziativa nel pomeriggio. ...

