Comunità della memoria | da venerdì Settimana della cultura calabrese

Reggio Calabria : nuovo spiraglio per i lavoratori della Comunità Alloggio C : Appare paradossale leggere dei recenti fatti di cronaca della nostra provincia e di una struttura similare che gestiva un numero di ricoveri ben maggiore di quello per cui era stata riconosciuta ...

Clara Sereni morta - addio allo scrittrice umbra. Sergio Mattarella : “Donna che ha speso gran parte della sua esistenza al servizio della Comunità” : Clara Sereni, una delle più importanti autrici contemporanee, è morta a Perugia all’età di 71 anni. Attivista nel campo delle politiche sociali da cui non di rado ha tratto spunti per i suoi libri, l’annuncio della sua scomparsa è stato dato dal suo editore Giunti. Grazie al romanzo autobiografico “Via Ripetta 155” era entrata nella dozzina del Premio Strega 2015. “Ho appreso con dispiacere la notizia della ...

Morta nel bosco a 14 anni dopo la fuga dalla Comunità - la storia della piccola Daniela Sanjuan : La piccola Daniela Sanjuan, adolescente con disturbi psichiatrici, scompare dalla comunità 'Il piccolo carro' di Perugia la sera del 23 ottobre 2003. Dieci anni dopo, quando tutti avevano smesso di cercarla, un violento temporale fa riaffiorare dalla terra il teschio di una ragazzina, nel bosco a pochi metri dal cancello della comunità. È quello di Daniela. La sua morte accenderà un faro sui lari oscuri del mondo delle comunità ...

Morta nel bosco a 14 anni dopo la fuga dalla Comunità - la storia della piccola Daniela Sanjuan : Morta nel bosco a 14 anni dopo la fuga dalla comunità, la storia della piccola Daniela Sanjuan La piccola Daniela Sanjuan, adolescente con disturbi psichiatrici, scompare dalla comunità ‘Il piccolo carro’ di Perugia la sera del 23 ottobre 2003. Dieci anni dopo, quando tutti avevano smesso di cercarla, un violento temporale fa riaffiorare dalla terra […] L'articolo Morta nel bosco a 14 anni dopo la fuga dalla comunità, la storia ...

Sostenibilità - Sodexo Italia : 130mila alberi in Nicaragua per compensare le emissioni della flotta e aiutare le Comunità locali : Cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile: la sfida più grande del futuro. Per la costruzione di un domani migliore ogni contributo, per quanto piccolo, ha un inestimabile valore. Ma se l’impegno dei singoli è fondamentale, ancor più lo è quello richiesto alle organizzazioni e alle grandi aziende che hanno il dovere di mettersi in gioco per il bene collettivo. Sodexo Italia SpA, filiale del leader mondiale nel settore dei servizi che ...

La Comunità protagonista al festival della Mente : Tre giornate in cui più di 60 ospiti italiani e internazionali propongono incontri, letture, spettacoli, laboratori e momenti di approfondimento culturale, indagando i cambiamenti, le energie e le ...

La vita nascosta della Comunità degli Elfi tra campi di patate - mucche e meditazione : Gli Elfi arrivarono quassù poco meno di quarant’anni fa e ne fecero la loro vallata, occupando una dopo l’altra vecchie case di montagna abbandonate e in rovina per farne le loro abitazioni. Erano giovani alternativi alla ricerca di una vita diversa, a contatto con madre terra, che permettesse loro di vivere del lavoro dei piccoli allevamenti e del...

XV edizione del Festival della Mente : a Sarzana dal 31 agosto al 2 settembre - filo conduttore la “Comunità” : La quindicesima edizione del Festival della Mente, il primo Festival in Europa dedicato alla creatività e alla nascita delle idee, si svolge a Sarzana dal 31 agosto al 2 settembre con la direzione di Benedetta Marietti. Il Festival è promosso dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana. Tre giornate in cui più di 60 ospiti italiani e internazionali propongono incontri, letture, spettacoli, laboratori e momenti di approfondimento ...

Us ACLI Roma : Mercoledì la ‘Partita della Pace’ con la Comunità ebraica : Roma – Mercoledi’ presso il Dopolavoro Cotral, in via Mario Ageno snc a Roma- in occasione delle finali e delle premiazione dell’IX Edizione del Torneo Interparrocchiale di calcio a 5 “Giovanni Paolo II”. Promosso dall’Unione Sportiva delle ACLI di Roma in collaborazione con le ACLI di Roma, con il patrocinio della Regione Lazio, di Roma Capitale, del Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile del Vicariato ...

Tanti membri della Comunità LGBTQ+ hanno paura di dare la mano al proprio partner : In un mondo migliore, tutti dovrebbero sentirsi liberi di amare chi desiderano , senza la paura di essere giudicati. La settimana del Pride è finita, ma Pride è ogni giorno : impegniamoci per non ...

Parma. San Prospero : in ottobre sarà terminato il Parco della Comunità : Un Parco tutto nuovo per la frazione di San Prospero a Parma. Cerimonia di inizio lavori nell’area verde circondata da

Elezioni Terni : gli imprenditori di Confindustria : "Per lo sviluppo del territorio riportiamo l'impresa al centro della Comunità" : UMWEB, Terni. "La nostra idea di Terni si basa sulla visione di una città con un'economia forte, sostenibile, internazionale, che abbia come faro l'innovazione e la conoscenza". Lo sostiene Giammarco Urbani, presidente della Sezione di Terni di Confindustria Umbria che invita chi ...

Via Giorgio Almirante a Roma : sì 5 Stelle a mozione FdI - l'ira della Comunità ebraica. Poi il dietrofront della Raggi : Con i voti di dei 5 Stelle e di Fratelli d'Italia il Consiglio comunale ha dato l'ok per una via a Roma a Giorgio Almirante, storico segretario del Movimento Sociale. Protesta la...

Milano - la denuncia della Comunità ebraica : «Insulti antisemiti e saluti romani» : La prima volta non ha parlato. S'è soltanto fermato in mezzo alla strada e ha alzato un braccio teso. Un saluto romano, in mezzo ai passanti, in una delle strade del quartiere tra corso Vercelli e ...