Combattere il populismo ripartendo dall’educazione civica

(Di lunedì 30 luglio 2018) In un momento storico come il nostro in cui il reale e il virtuale hanno ormai confini labili, in cui sempre più spesso leggiamo le notizie su internet senza accertarci della fonte o provando a leggere posizioni diverse e a crearci una opinione critica autonoma, il terreno per le fake news si fa sempre più fertile.L'abbiamo vissuto durante quest'ultima campagna elettorale giocata quasi esclusivamente sul web a colpi di notizie false mirate soltanto a ledere l'immagine pubblica di un personaggio piuttosto che di un altro.La mia generazione, quella dei cosiddetti "millennials", i nativi digitali, ha bisogno ora più che mai di uno scudo per difendersi equesto mondo dove la qualità dell'informazione scende o comunque è sempre più difficile trovare notizie attendibili.Dobbiamo dar loro degli strumenti per capire se una notizia sia ...