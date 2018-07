Colonnine ricarica | La Banca europea sostiene il piano ENEL

Enel : Bei sostiene piano Colonnine di ricarica auto elettriche : Milano, 27 lug., askanews, - La Banca europea per gli investimenti è al fianco di Enel nel piano di installazione di circa 14.000 colonnine di ricarica per i veicoli elettrici in tutta Italia nei ...

Cremona : accordo A2a e Lgh per 10 Colonnine di ricarica veicoli elettrici : Milano, 25 lug. (AdnKronos) – A2a, attraverso la società controllata A2a energy solutions, Lgh e il Comune di Cremona hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la realizzazione e la gestione in città di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. L’accordo, della durata di 8 anni, prevede l’installazione e la gestione di 10 colonnine di ricarica. Lo rende noto A2a.In una nota, la società spiega che ...

Cremona : accordo A2a e Lgh per 10 Colonnine di ricarica veicoli elettrici (2) : (AdnKronos) – Un “ulteriore passo in avanti per il raggiungimento degli obiettivi che il gruppo si è posto all’interno del proprio piano di sostenibilità, con il fine di aiutare le comunità in cui opera ad essere protagoniste di una nuova economia circolare, low carbon, basata su reti e servizi smart”. Ad ulteriore conferma dell’importanza che il progetto ha assunto, Linea Più, società di vendita energia di Lgh, ha ...

Cremona : accordo A2a e Lgh per 10 Colonnine di ricarica veicoli elettrici (3) : (AdnKronos) – Dal 2010, con il progetto e-moving, A2a ha sviluppato una rete di oltre 100 colonnine di ricarica elettrica per veicoli a 2, 3 e 4 ruote, tutte alimentate con energia rinnovabile al 100%. Grazie alla recente sottoscrizione di un protocollo di intesa, anche la città di Bergamo è entrata a far parte del circuito di ricarica pubblica che comprende infrastrutture localizzate a Milano, Brescia e in Valtellina. Lo sviluppo della ...

Mobilità elettrica - Enel installerà 300 Colonnine di ricarica nei porti italiani : ROMA - L'Enel utilizzerà le aree demaniali per istallare colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Un accordo in tal senso è stato siglato tra Enel X, la divisione del...

Elettriche - Enel X - 2.500 nuove Colonnine di ricarica nel 2018 : In Italia le immatricolazioni delle auto Elettriche sono ancora al palo, inchiodate su percentuali sostanzialmente irrisorie. Le ragioni sono diverse, ma le principali indiziate restano le soliti: l'assenza di incentivi (o meglio, vantaggi) e la sostanziale immaturità dell'infrastruttura di ricarica, in netto ritardo rispetto a quelle di molti altri Paesi. Su questo fronte, le speranze sono riposte nel piano di Enel (o meglio della divisione che ...

Colonnine elettriche - 'solo' 100mila punti ricarica in Europa. Costruttori auto : 'Ne servono due milioni' : BRUXELLES - 'Gli obiettivi per le emissioni di CO2 proposti da alcuni eurodeputati sono semplicemente irraggiungibili' e devono essere 'adattati' alla situazione reale del...

Ambiente - Calabria : bando per 58 Colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici : La Regione Calabria ha pubblicato in pre-informazione la manifestazione di interesse per finanziare l’installazione di 58 colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Il bando si inserisce nell’ambito del Pnire (Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica), promosso dal Consiglio dei Ministri, che assegnava alla Calabria circa 940 mila euro per cofinanziare una prima ...