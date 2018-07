Colombia - Santos dice addio a politica : In una intervista al quotidiano El Tiempo di Bogotà il capo dello Stato ha confermato che "arriva la fine del mio governo ed anche della mia vita politica attiva" e quindi ha ha assicurato che "non ...

Colombia - Santos : addio a vita politica : 5.30 Il presidente uscente Colombia no, Juan Manuel Santos , il cui mandato termina il 7 agosto, ha annunciato che ha deciso di abbandonare la vita politica Non ho "alcuna intenzione" di infastidire il mio successore, Ivan Duque, ha precisato.

Colombia: presidente Santos saluta il Parlamento con ex guerriglieri