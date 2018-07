Coldiretti | l’agroalimentare Made in Italy negli USA è cresciuto del 4%

meteoweb.eu

: RT @coldiretti: Dazi, Coldiretti: bene @GiuseppeConteIT, l’agroalimentare Made in Italy negli Usa nonostante le tensioni è cresciuto del 4%… - MagriniRomano : RT @coldiretti: Dazi, Coldiretti: bene @GiuseppeConteIT, l’agroalimentare Made in Italy negli Usa nonostante le tensioni è cresciuto del 4%… - coldiretti : Dazi, Coldiretti: bene @GiuseppeConteIT, l’agroalimentare Made in Italy negli Usa nonostante le tensioni è cresciut… -

(Di lunedì 30 luglio 2018)inUsa nonostante le tensioni èdel 4% nel primo quadrimestre del 2018 dopo aver raggiunto il record storico di oltre 4 miliardi nello scorso anno. E’ quanto afferma il presidente dellaRoberto Moncalvo nell’esprimere apprezzamento per la volontà del premier Giuseppe Conte di tutelare dai dazi i prodotti dell’agroalimentare nell’incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.– sottolinea Moncalvo – rappresenta il 10% del totale delle esportazioni italianeUsa per le quali peraltro svolge una importante funzione da traino per l’immagine e la riconosciuta qualità dei prodotti. Gli Usa si collocano al terzo posto tra i principali italian food buyer dopo Germania e Francia, ma prima della Gran Bretagna con il vino che – continua Moncalvo – risulta essere il prodotto più gettonato, davanti a ...